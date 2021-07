Úplná uzávera miestnej komunikácie Skalité - Kavaly do Oščadnice

Cestu uzavrú na päť dní, obchádzka pôjde cez Čierne a Čadcu.

22. júl 2021 o 18:13 Pavol Stolárik

Obec Skalité oznamuje, že v termíne od 26. júla do 30. júla bude úplná uzávierka miestnej komunikácie Skalité - Kavaly do Oščadnice. Cesta bude označená dopravným značením. Obchádzková trasa do Oščadnice bude cez mesto Čadca.