Čadca nemá amfiteáter, letné koncerty budú na kúpalisku

Hromadné podujatia sú konečne povolené. Nebudú však na Matičnom námestí.

23. júl 2021 o 18:20 Pavol Stolárik

Mesto Čadca je podľa covid automatu v zelenej farbe. Hromadné podujatia sú konečne povolené. Na státie maximálne 50 percent kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 percent do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri.

V tomto období je pre samosprávy veľkou výhodou, ak sa v ich blízkosti nachádza amfiteáter, kde môžu počet návštevníkov skontrolovať. Čadca však podobnou stavbou nedisponuje. Tradičné letné akcie organizované na Matičnom námestí tak dostali tento rok stopku.

Čadčania však nemusia zúfať. O kultúrne podujatia neprídu. O plánoch na leto sme sa rozprávali s hovorcom mesta Čadca Mariánom Kráľom.

Ako teda mesto Čadca vyriešilo situáciu s chýbajúcim amfiteátrom?

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že situácia počas opatrení v kultúre je mizerná. Nám to nedalo, pretože za tie roky sme Čadcu posunuli relatívne vysoko na kultúrnej mape Slovenska. Žiaľ, už druhé leto nám táto situácia okolo covidu nepraje.

Hľadali sme možnosti a hlavne miesto, kde by sme boli schopní zabezpečiť dodržiavanie stále prísnych pandemických opatrení pre usporiadanie takýchto podujatí. Vedenie mesta rozhodlo, že využijeme naše letné kúpalisko.

Dúfajme, že nám bude priať počasie. Rátame aj s tým, že malú časť trávnika, ktorý je na kúpalisku, dočasne poškodíme.

Bude to však v časti, ktorá je využívaná minimálne, kde rastie prirodzená tráva. Čoho sa chceme vyvarovať, je poškodenie trávnatého koberca.

Na čo sa teda obyvatelia a návštevníci mesta Čadca môžu tešiť?

Čakali sme, ako sa vyvinie situácia, aby sme sa dostali do zelenej farby. Keď sa to stalo, okamžite sme začali kontaktovať rôznych interpretov. Tým, že sa zazelenalo celé Slovensko, nastal problém, keďže skupiny aj speváci majú plné diáre a nevedia nájsť voľný termín. Našťastie máme veľmi dobré vzťahy s rôznymi umelcami, tak sa nám podarilo vyskladať vcelku zaujímavý koncert na sobotu 7. augusta večer.

Účasť nám potvrdili Dominika Mirgová, Peter Cmorík so svojou skupinou a Vratko Rohoň, frontman kapely Iné kafe.

Stáli sme pred dilemou, v akom formáte ten koncert urobiť. Kúpalisko sa nachádza v zastavanom území a v jeho blízkosti je aj zariadenie sociálnych služieb. Rozhodli sme sa teda pre formu unplugged koncertu, aby sme prílišnou hlasitosťou neznepríjemňovali život ľuďom v okolí.

Preto aj ukončíme koncertom o desiatej hodine, kedy nastáva nočný pokoj.

Veríme, že aj ľudia, ktorým to bude prekážať, budú tento náš krok tolerovať a pochopia, že toto je ozaj jediné miesto, na ktoré môžeme priniesť kúsok kultúry pre našich obyvateľov.

Ak sa tento pilotný koncert osvedčí, budete v týchto aktivitách pokračovať?

Určite áno. Veľa bude záležať od toho, aká bude spätná väzba od návštevníkov.

Ak bude pozitívna a epidemiologická situácia to dovolí, budeme určite v organizovaní koncertov na tomto mieste pokračovať.

Zvykom na Bartolomejských hodoch bolo, že vstup bol zdarma. Mení sa niečo pri koncertoch na kúpalisku?

Keďže do areálu môžeme pustiť 1000 ľudí, rozmýšľali sme, aký kľúč zvoliť. Aby to bolo spravodlivé, rozhodli sme sa pre formu predaja. Mesto v žiadnom prípade na koncerte nezarobí, budeme ho musieť dotovať z vlastného rozpočtu.

Keď sme sa rozhliadali po okolí, ceny vstupeniek na koncert s jedným interpretom sú približne 20 eur.

My cenu za vystúpenie troch spevákov na trojhodinovom koncerte stanovíme na 10 eur. Myslím si, že to nie je až taká vysoká cena, aby to ohrozilo rodinné rozpočty návštevníkov podujatia.

Kúpalisko bude v ten deň otvorené len do 17. hodiny, avšak celodenné vstupné bude v hodnote poldenného.