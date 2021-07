VI. liga ObFZ Kysúc: Zborov rozobral Rakovú, J. Martinec s hetrikom (výsledky + komentáre)

VI. liga ObFZ Kysúc mala na programe prvé kolo.

26. júl 2021 o 15:57 Radoslav Blažek

Vadičov - Olešná 4:1 (2:0)

Vo Vadičove sa diváci ledva usadili a už kričali gól. Dlhý áut do päťky namieril do siete hlavou J. Minárik – 1:0. V ďalšom priebehu zápasu mali miernu prevahu domáci futbalisti, skóre sa menilo druhýkrát v 16. minúte. Centrovanú loptu z pravej strany si spracoval L. Boris, zasekol si obrancu hostí a strelou na zadnú tyč prekonal Badžgoňa – 2:0. Ten istý hráč mohol pridať do polčasu aj svoj druhý gól, no bránu tentoraz netrafil.

Aj po obrátke vyťahovali loptu zo siete najskôr hráči Olešnej. Lopta po rohovom kope prepadla na zadnú tyč a Bulejčík z voleja zvýšil na 3:0. Prvý gól v sezóne strelili aj hostia. Domáci hráči stratili loptu pred šestnástkou súpera a po brejku prekonal Brišša R. Kováčik – 3:1. Na konečných 4:1 stanovil striedajúci M. Zátorský, keď si pekne narazil s aktívnym L. Borisom a nedal šancu hosťujúcemu brankárovi. Celkovo sa hral priemerný zápas, ktorý pripomínal hľadanie sa mužstiev na začiatku sezóny. Tri body však ostali doma.

Góly: 2. J. Minárik, 16. L. Boris, 48. D. Bulejčík, 82. M. Zátorský - 52. R. Kováčik. R Maják, 120 divákov.

VADIČOV: S. Brišš - M. Kubaščík, P. Skrutek, M. Králik, D. Bulejčík, F. Gera (70. Ľ. Kubík), J. Minárik (15. S. Urbaník), B. Šušolík (41. M. Kohút), S. Svrček, L. Boris, M. Zuziak (81. M. Zátorský).

OLEŠNÁ: T. Badžgoň - M. Zubarik, J. Cudrák (70. P. Fojtík), E. Jaroš, S. Palárik, M. Ferenčák, M. Chrobák, D. Svitek, M. Ferenčák, S. Krištiak (46. R. Kováčik), T. Šimanica (86. E. Godiška).

Nesluša – Podvysoká 2:1 (0:1)

Úvod zápasu vyšiel lepšie hosťom, ktorí už v 12. minúte išli do vedenia.