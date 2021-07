Nový náučný chodník v obci Korňa ukáže vašim deťúrencom, aké zvieratká žijú na horných Kysuciach

Náučné chodníky sú ideálnou kombináciou pohybu a poznávania. Priamo v teréne oboznámia návštevníkov s najcennejšími prírodnými hodnotami, spravidla aj so spôsobmi ich ochrany.

26. júl 2021 o 17:23 Pavol Stolárik

Región Kysuce patrí k najkrajším kútom severného Slovenska. Sú bohaté na rôzne prírodné krásy. Domčeky učupené v dolinách chránené okolitými kopcami, prepletajúce sa rieky a potôčiky, kľukaté cestičky a rozmanité rastlinky alebo zvieratká sú charakteristické črty tohto kraja.

Ranný štebot vtáčikov, šum riek aj záplava slnečných lúčov sú súčasťou každej spomienky na toto malebné miesto. Práve teraz, keď nám všetci radia nikam necestovať, máme jedinečnú možnosť spoznávať krajinu miestneho regiónu a objaviť v spomalenom tempe často nepoznané či prehliadané prírodné poklady.

Kým pre mnohých dospelých sa letná dovolenka spája najmä s predstavou vylihovania kdesi pri vode a vyhrievania sa na slniečku, iní zas uprednostnia aktívne strávený voľný čas. A čo deti? Tie sú úžasné v tom, že často zrkadlia záujmy svojich rodičov. Ak ich budete do prírody vodiť odmalička, zamilujú si ju a čím budú staršie, tým radšej vás budú po turistických chodníčkoch sprevádzať.

Chodník začína vo Vyšnej Korni v smere do osady u Durajčíka. (zdroj: Pavol Stolárik)

Sedem zastávok

Detský náučný chodník, ktorý sprístupnila obec symbolicky 1. júna na Deň detí, sa teší veľkej obľube. Návštevníci môžu zaparkovať autá pred budovou bývalej základnej školy vo Vyšnej Korni a odtiaľ sa pešo vydať po novo urobenej asfaltovej ceste v úseku 1,2 kilometra, potom budú pokračovať už po lesnej ceste vedúcej cez osadu Vyšní Slezákovci.

Chodník sa podarilo vybudovať vďaka sponzorom, dobrovoľníkom a pracovníkom obce Korňa. Nenáročná trasa, ktorej absolvovanie trvá približne dve hodiny, začína vo Vyšnej Korni v smere do osady u Durajčíka cez osadu Vyšní Slezákovci až na Panorama ranč.

Starostka Marianna Bebčáková hovorí, že ani počas obdobia lockdownu na obecnom úrade nelenili a podarilo sa im uskutočniť mnohé projekty, ktoré zatraktívnia toto miesto pre samotných občanov, no aj pre návštevníkov a turistov. Jedným z nich je práve detský náučný chodník.

„Na úseku dlhom 3,3 kilometra sme umiestnili sedem informačných panelov s opisom zvieratiek, ktoré sú typickými obyvateľmi lesov horných Kysúc. Keď sa dostanete až na vrchol k Panorama ranču, ktorý sa nachádza priamo pod najvyšším bodom obce Korňa, vrchom Beskyd, môžete si zazvoniť na miestnej zvoničke, odfotiť sa vo fotorámiku či zajazdiť si na koníkoch,“ ozrejmuje starostka. Z najvyššieho bodu si môžu návštevníci pri dobrom počasí užiť nádherný výhľad na vrchy Malej Fatry. Uvidíte v celej kráse Malý aj Veľký Rozsutec, Stoh, Malý aj Veľký Kriváň.

Plastiky vyrezal miestny umelec, rodák z Korne Jozef Chrenšč. (zdroj: Pavol Stolárik)

Plastiky zvierat od kysuckého rezbára

Drevené plastiky sovy, zajaca, srnky či diviaka z lipového dreva vyrezal miestny umelec, rodák z Korne Jozef Chrenšč, ktorý napriek ťažkému životnému osudu na svet nezanevrel.

Jozef Chrenšč nastúpil v roku 2000 do práce v Košiciach ako v každý iný deň, no stačil zlomok sekundy a razom jeho život nabral úplne iný kurz.

„Robili sme tesniace steny. Pri demontáži jedného zariadenia ma privalilo 150 ton. Odniesla si to pravá ruka i noha,“ prezrádza rezbár.

Nezlomilo ho to a odvtedy vo svojej dielni vyrezal stovky, ak nie tisícky výnimočných diel, ktoré zdobia nielen región Kysúc, ale postupne sa dostali aj do Čiech, Švédska a Írska.

„Sedem zvieratiek som vyrezal za šesť a pol týždňa. Ja len dúfam, že sa nestanú obeťou vandalov a neprajníkov a že sa budú ľuďom páčiť,“ dodáva Jozef Chrenšč.

Z kina stolárska dielňa

Hoci život v obciach a mestách zastavila pandémia, ruch v kultúrnom dome v Korni neutíchol.

Namiesto divadelníkov či divákov obsadili kultúrny stánok majstri tesári. Celé dni pripravovali diela, ktoré skrášľujú túto hornokysuckú obec.

„V našom dome kultúry sa počas pandémie nekonalo žiadne kultúrne podujatie. Dom kultúry sa postupne začal meniť na stolársku dielňu,“ prezrádza s úsmevom starostka Korne a dodáva, že zamestnaním šikovných remeselníkov vie obec ušetriť množstvo finančných prostriedkov.

„Je rozdiel, keď si dokážeme drevené výrobky zhotoviť sami. Cena je neporovnateľná. Zakúpime materiál a náš majster Miroslav Smažák s pomocníkom Martinom Tkáčikom to už dotiahnu do konca,“ vysvetľuje Bebčáková.

„Naša pani starostka je veľmi šikovná. Na uskutočnenie každého nápadu si vie zohnať peniaze. My na obecnom úrade sme na to, aby sme týmto jej nápadom dali tvár.

Všetky drevené veci, čo na chodníku vidíte, sú vyrobené na našom obecnom úrade v tejto stolárskej dielni. Keď bolo nepriaznivé počasie, vyrobili sme takéto krásne dielka,“ hovorí majster a obecný tesár Miro Smažák.

„Z môjho pohľadu má obec Korňa obrovský turistický potenciál, ktorý sa snažíme rozširovať. Už teraz máme pripravené ďalšie zaujímavé projekty, ktoré opäť skrášlia našu obec. Som rada, že u nás sú ľudia dobroprajní a všetci držíme spolu. Všetkým ďakujem,“ uzatvára starostka Korne.

