VakciZuzka očkuje na Kysuciach aj tento týždeň

Očkuje sa bez registrácie.

28. júl 2021 o 7:38 Radoslav Blažek

VakciZuzka vyráža do regiónov aj tento týždeň, vo štvrtok a piatok bude očkovať aj na Kysuciach. Na očkovanie jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson nie je potrebná registrácia.

VakciZuzka bude vo štvrtok na dolných Kysuciach. Očkovať bude postupne v Hornom Vadičove (od 11:00 do 13:00), v Dolnom Vadičove (od 13:30 do 15:30) a v Rudinskej (od 16:00 do 18:00).

V piatok 30. júla VakciZuzka“Žilinského samosprávneho kraja očkuje v Radôstke (od 11:00 do 13:00).