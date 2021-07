Záhradkári v Rakovej oslávili 60. výročie založenia

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov (ZO SZZ) v Rakovej aktívne pracuje už od roku 1961. Jej poslaním je najmä organizovať, zabezpečovať a rozvíjať záhradkársku činnosť, spolupracovať na tvorbe a ochrane životného prostredia.

Organizácia pre svojich členov usporadúva odborné prednášky o pestovaní a ochrane ovocných stromov aj o pestovaní ďalších konzumných plodín a okrasných rastlín.

Organizuje rôzne tematické a poznávacie exkurzie, kultúrne a iné spoločenské podujatia. Tradične organizuje výstavu ovocia, zeleniny a kvetín. Tieto podujatia sú spoločenskými podujatiami pre celú obec.

Ako uviedol predseda Zväzu záhradkárov v Rakovej František Chabreček, záhradkári sú oveľa družnejší a priateľskejší, zďaleka sa zdravia a pýtajú sa na veci z oblasti záhradkárstva.

„Myslím si, že táto organizácia ľudí stmeľuje, lebo si majú vždy čo povedať. V dňoch dobrých aj zlých. Záhradkári zistili, že čas venovaný tejto záľube nie je žiadny biznis, že sú odkázaní na optimálne počasie. Odmenou za prácu v záhradke sú však zdravé produkty v pivnici,“ rozpráva Ferko Chabreček.

Na slávnostnú schôdzu prijali pozvanie aj rôzni zaujímaví hostia. (zdroj: Pavol Stolárik)

Slávnostná členská schôdza

V nedeľu 25. júla si pripomenuli záhradkári na slávnostnej členskej schôdzi 60. výročie od založenia organizácie.

Na začiatku si prítomní uctili minútou ticha pamiatku členov, ktorí organizáciu navždy opustili v rokoch 2020 a 2021. Úctu vzdali Ladislavovi Poláčkovi, Dominikovi Cechovi, Milanovi Gulčíkovi, Jozefovi Smolkovi a Ignácovi Kováčikovi.

V úvode slávnostnej schôdze prečítal tajomník Jaroslav Marejka výročnú správu za uplynulý rok. Vyzdvihol v nej, že aj počas pandemických opatrení boli záhradkári veľmi aktívni, aj keď rok 2020 úrode na Kysuciach neprial.

„Záhradkársky rok 2020 sa javil ako veľmi dobrý, stromy boli odpočinuté a krásne zakvitnuté, ale príchod májových mrazov poškodil veľkú časť úrody. Ostala mala časť deformovaných plodov, ktoré kvety neskoršie dokvitali. Daždivý koniec jari a začiatok leta sťažoval podmienky pre vykonanie postrekov, čo malo za následok výskyt škodcov a chorôb. Jarný rez stromov sme postupne zvládli vo farskej záhrade, Materskej škole na Vartovke aj v ďalších lokalitách v malých skupinkách, aby sme dodržali pandemické opatrenia. V júni záhradkári ako každý rok pomáhali pri organizovaní svätej omši na Vartovke. Ďalší uskutočnený plán bolo zhotovenie prístreška pred muštárňou začiatkom Júla. Prístrešok bol potrebný z dôvodu padajúceho snehu zo strechy Cirkevnej školy, no má aj využitie počas nepriaznivého počasia v čase muštovania pre zákazníkov,“ uvádza Marejka.

Stihli zorganizovať výstavu plodov svojej práce

V septembri stihli záhradkári ešte zorganizovať výstavu ovocia a zeleniny. Napriek slabej úrode ich prekvapil vysoký počet exponátov a naplnenie sály Kultúrneho domu, obzvlášť zelenina sa vydarila.

Komisia vyhodnotila z celkovo 178 exponátov ovocia najkrajšie jablká, hrušky, slivky. Na výstave bolo následne vystavených a ocenených päť najkrajších balkónov a priečelí domov obce, ktoré v auguste komisia Okrasnej záhrady zdokumentovala a vyhodnotila.

Vyznamenanie 1. stupňa si prevzal z rúk predsedu ČZZ Ivana Kurica František Chabreček. (zdroj: Pavol Stolárik)

Členov ocenili vyznamenaním

Slávnostnej schôdze sa zúčastnili aj hostia z partnerských organizácií z Čiech aj Slovenska, predseda Okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Čadci Ivan Kuric aj predseda Českého záhradkárskeho zväzu Stanislav Kozlík, ktorý v zastúpení odovzdal vyznamenania republikového výboru Slovenského záhradkárskeho zväzu. Jozef Kováčik a Ján Matyšák boli ocenení vyznamenaním 3. stupňa republikového výboru a vyznamenanie 1. stupňa získal František Chabreček.

Republiková rada udelila tiež ďakovný list za dlhoročnú prospešnú prácu a aktivitu a za mimoriadne zásluhy pre rozvoj záhradkárstva rakovskej organizácii.

V diskusii kládli záhradkári otázky špecialistovi na rez ovocných stromov Jánovi Urbánkovi z českých Židlochovíc.

Starosta obce Anton Heglas uvádza, že obec Raková je silná, čo sa týka združení a spolkov.

„Okrem hasičov, ktorí sú v obci dominantní, máme veľmi aktívnych aj záhradkárov, ktorí majú svoju muštáreň a ponúkajú službu muštovania ovocia nielen pre domácich, ale aj pre obyvateľov okolitých obcí. Starajú sa o zeleň v obci, na námestí, pri škole. Ich spoluprácu s obcou hodnotím kladne a myslím, že aj oni sú spokojní, keď im vychádzame v ústrety technickým zabezpečením z obecného podniku aj finančnými príspevkami,“ hovorí starosta.

Ivan Kuric, predseda OV SZZ Čadca si prácu záhradkárov v tejto organizácii nesmierne váži.

„ZO SZZ v Rakovej patrí k tým organizáciám v rámci okresu, ktoré určujú trend a smerovanie v oblasti záhradkárstva. Či je to už v pestovaní ovocných výpestkov najnovších odrôd, ktoré sú perspektívne pre tento kysucký región, tieto môžete vidieť práve tu na Rakovej. Je to obrovským prínosom, že práve záhradkári v Rakovej sú učiteľmi pre ostatné základné organizácie. Vidieť to aj na družobnej spolupráci, že pôsobia nielen sami pre seba, ale pôsobia aj do okolia. Ďalším prínosom je, že dokážu v rámci spolupráce medzi záhradkármi z Čiech, Moravy aj Poľska zobrať poznatky, ktoré sú využiteľné pre náš región a implementovať ich do širokého okolia. Nové výpestky, ktoré na Slovensku ešte nepoznáme, Morava ich už má známe, dokážu od nich získať a použiť v našom regióne. Tým prakticky aj Kysuce dobre prosperujú v rámci celého Slovenska. To sa odráža aj na celoslovenských výstavách, kedy ovocie zo severnejšieho regiónu Kysúc je zrovnateľné s ovocím, ktoré sa pestuje v Podunajskej nížine, kde sú podstatne lepšie podmienky. V neposlednom rade je dôležité, že pozornosť venujú mladej generácii, ktorej odovzdávajú doposiaľ nadobudnuté vedomosti a skúsenosti. Príkladom je spolupráca medzi záhradkármi a základnými školami,“ hovorí predseda okresného výboru.

Rakovskí záhradkári spolupracujú vo svojich aktivitách s mnohými podobnými organizáciami nielen na Slovensku, no aj v Českej Republike a Poľsku. Azda najdlhšie s miestnou oraganizáciou za našou západnou hranicou v obci Ves nad Ondřejnicí. Starosta Dalibor Dvořák hovorí, že spoluprácaoboch obcí nie je viazaná len na túto oblasť.

"Naše obce Stará Ves nad Ondřejnicí a obec Raková sú dlhoroční partneri a na začiatku tohto partnerstva bolo práve spojenie našich organizácií záhradkárov, kedy sa začali spolu stretávať, Priateľstvo ostalo medzi nami aj po rozdelení Československa, kedy sme na túto predchádzajúcu spoluprácu nadviazali aj na odkaz záhradkárov, ktorí už nie sú medzi nami. Spoluprácu sme rozšírili o ďalšie organizácie. Čo by sme chceli do budúcnosti, aby spolupracovali aj základné školy hlavne čo sa týka výmenných pobytov. Zisťujeme, že naše deti už vôbec nepoznajú slovenský jazyk a tá vzdialenosť 70 kilometrom je v skutočnosti oveľa väčšia," ozrejmuje Dalibor Dvořák.

V programe sa ukázali najmenší z folklórneho súboru Púpavienky s jánskym pásmom a na dobrú náladu zaspievali aj ženy z folklórnej skupiny Rakovanka.

DFS Púpavienky z Rakovej. (zdroj: Pavol Stolárik)

