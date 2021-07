Futbal v Radôstke vytiahol z dna do piatej ligy

Ako kľúčové sa ukázalo angažovanie trénera Jána Labanta, hovorí Ján Slivka.

29. júl 2021 o 7:36 Radoslav Blažek

Futbalu sa aktívne venoval do štyridsaťpäťky. Nikdy nehral vrcholovo, no najpopulárnejší šport mu ostal v srdci.

Aj preto sa rozhodol podporovať klub v rodnej obci Radôstka a po čase vybojoval s mladými chalanmi historický postup do piatej ligy.

Rozprávali sme sa s Jánom Slivkom, manažérom a sponzorom TJ Spartak Radôstka.

Radôstka bude prvýkrát v histórii pôsobiť v piatej lige. Ako vnímate tento úspech?

Je to skutočne prvýkrát v histórii, preto je to pre nás bez pochýb niečo výnimočné. Od založenia sa klub TJ Spartak Radôstka potĺkal na úrovni vtedajšej tretej triedy s asi dvoma postupmi o triedu vyššie. Vytvorili sme pekný športový areál a v roku 2016 sme si povedali, že ideme pozdvihnúť mužstvo. V tom čase končil silný ročník dorastencov, začali sme pracovať práve s týmito chlapcami. Angažovali sme trénera Jána Labanta, čo sa ukázalo ako kľúčový krok. Trvalo to štyri roky a sme o level vyššie. Aj keď bola táto sezóna netradičná a hore ideme po pol sezóne, jednoducho sme postúpili. Chvíľu sme zvažovali, či prijať možnosť hrať piatu ligu. Spolu s chalanmi sme sa rozhodli, že ideme do toho.

AJ TOTO SA DOZVIETE - prečo zvažovali účasť v 5. lige - či si myslí, že Radôstka má káder, ktorý ustojí piatu ligu - prečo podporuje futbal v Radôstke - aké zmeny robili pred sezónou v areáli TJ Spartak Radôstka - aká je vízia futbalu v Radôstke - čo podľa neho musia urobiť kluby v Bystrickej doline, aby prežili budúcnosť - nižšie nájdete aj kompletný káder TJ Spartak Radôstka

Hovoríte, že ste zvažovali účasť v piatej lige. Prečo? Rozmýšľali ste, či má klub na ligu financie, alebo adekvátny káder? Čo vo vás vyvolávalo otázniky?

Ja som to vnímal tak, že v obci, kde už, žiaľ, nefunguje ani základná škola a je v nej len kostol a ihrisko, je potrebné využiť historickú možnosť.