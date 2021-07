To sa často nevidí, nálezca vrátil peňaženku s dvetisíc eurami

Poctivý nálezca našiel kapsičku s dokladmi a hotovosťou, ktoré odniesol na mestskú políciu.

30. júl 2021 o 16:27 Pavol Stolárik

Súvisiaci článok Polícia pátra po 43-ročnom Romanovi z Kysuckého Nového Mesta Čítajte

Stratiť peňaženku, peniaze a všetky doklady v nej je asi jedna z najzúfalejších situácií, aké človek môže zažiť. Niekedy sa však stane neuveriteľná vec. Ozve sa poctivý nálezca, ktorý vám vráti až 2000 eur.

Spomínaným hrdinom je 65-ročný Milan K. zo sídliska Žarec. Väčšina z nás by totiž na otázku: "Čo by ste spravili, keby ste na zemi našli peňaženku plnú peňazí?" rada odpovedala, vrátim ju majiteľovi. Nie každý to ale naozaj urobí. Nájdu sa ľudia, ktorí si nechajú aj malú sumičku a doklady vyhodia do smetného koša. No rovnako sa nájde aj mizivé percento poctivcov, ktorí vrátia aj závratnú sumu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Milan K. v piatok 30. júla na chodníku pri reštaurácii Medea v skorých ranných hodinách našiel náplecnú kapsu s dokladmi a peňaženkou s hotovosťou približne 2000 eur. Ani sekundu neváhal, a kapsičku odovzdal na Mestskej polícii v Čadci, kde nález zaevidovali a spísali zápisnicu. Na základe dokladov totožnosti skontaktovali majiteľa 29- ročného Marána K. z Kýčerky.

Ten po príchode na mestskú políciu svoj stratený majetok identifikoval. Spokojný s tým, že neprišiel o svoje doklady a hotovosť nálezcu odmenil finančnou hotovosťou. Takých poctivých nálezcov sa v tejto dobe veľa nenájde.

Peňaženku musíte vrátiť na polícii

Mestská polícia upozorňuje, že pokiaľ niekto nájde cudziu vec, hoci aj malej hodnoty, nesmie si ju ponechať. Nálezca môže peniaze odovzdať na ktorejkoľvek policajnej stanici. Ak tak neurobíte, riskujete nielen hryzenie svedomia.

"V takomto prípade by mohlo ísť o zatajenie veci, páchateľovi hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok. V samozrejme v závislosti od sumy to môže byť od šiestich mesiacov až do piatich rokov," potvrdila mestská polícia.

Ak sa do roka neohlási majiteľ a neidentifikuje svoj majetok dôveryhodne, vec či peniaze sa stávajú majetkom štátu.

Prečítajte si