Horkýže slíže sa prirútili na Kysuce

Kde sú Horkýže Slíže, tam je zaručená zábava. Inak tomu nebolo ani v Korni na Kysuciach.

1. aug 2021 o 16:42 Pavol Stolárik

Obdobie pandémie koronavírusu zapríčinilo, že kultúra na celom Slovensku musela ísť na dlhé týždne bokom. Kapely a sólo speváci rušili svoje živé koncerty a divákov bavili iba prostredníctvom obrazoviek.

Okresy sa konečne rozzelenali a s kultúrnymi podujatiami sa roztrhlo vrece. Obce a mestá organizujú rôzne koncerty a vystúpenia. Obec Korňa stavila na istotu.

Lákadlom sobotňajšieho večera bolo vystúpenie stálice slovenskej hudobnej scény Horkýže slíže. Tisíc fanúšikov si zaspievalo známe hity ako napríklad Malá Žužu, Silný refrén, Nazdar a mnohé ďalšie. Kontroverzné texty, energická hudba, šialené klipy a ešte šialenejšie nápady. Kapelu Horkýže slíže pozná každý, a to nielen na Slovensku.

Svojský humor, energia a nevšedné nápady sú hlavnou devízou kapely Horkýže slíže. (zdroj: Pavol Stolárik)

Lístky boli vypredané v predpredaji, tak tí, ktorí sa spoliehali na predaj na mieste sa na podujatie nemali šancu dostať. Počet ľudí bol obmedzený na tisícku. Už pri príchode do areálu a predložení vstupenky zapisovateľky evidovali menné zoznamy návštevníkov. Dobrovoľní hasič pri vstupe dávali zdarma rúška tým, ktorí si ich nedopatrením zabudli vziať. Dezinfekcia rúk bola samozrejmosťou. Strážna služba kontrolovala obsah tašiek a ruksakov, aby sa na koncert neostalo, čo tam nepatrí.

Ako prvá vystúpila kysucká rocková skupina Mad frequency s frontmanom Rudym Zajacom. Ponúkli svoje najväčšie hity a dokonca aj jediný ich slovenský song Keď túlam sa tmou. Divákov pred pódiom perfektne pripravili na vystúpenie headlinera. Príjemným prekvapením pre Rudyho bola aj kytica od starostky obce Marianny Bebčákovej k jeho okrúhlinám a happy birthday zaspievané Kukom v spolupráci s davom pod pódiom.

„Takéto prekvapenie som od pani starostky nečakal, no veľmi ma to potešilo. Keď prídu na Kysuce Horkýže slíže, sú to také malé Vianoce. Vyšlo nám počasie, mali sme skvelý zvuk,“ hovorí Rudy Zajac. Pochvaľuje si aj produkčné zabezpečenie či to, že sa podarilo len s malým oneskorením dodržať čas vystúpenia.

Happy birthday a kytica pre Rudyho Zajaca (zdroj: Pavol Stolárik)

Po malej zmene na pódiu a zvukovej skúške to pár minút po deviatej odpálili Horkýže slíže, ktoré odohrali takmer dvojhodinový koncert. Počas vystúpenia zahrali svoje najväčšie hity a mnohí fanúšikovia počas koncertu spolu s kapelou spievali, skákali aj kričali. Na záver bol samozrejme aj prídavok. Za celý vynikajúci koncert skupina dostala obrovský potlesk.

Kapelu nikomu netreba bližšie predstavovať, možno iba spomenieme, že táto slovenská skupina vznikla v roku 1992 v Nitre. Jej štýl sa postupne s vydávaním albumov menil, od tvrdého rocku s humornými textami, neskôr na soft rock s nemenej vtipnými skladbami. Počas svojej kariéry vydali 12 úspešných albumov. Na Slovensku má kapela tisíce fanúšikov, ktorí sa tešia z každej jednej novinky v jej repertoári.

Horkýže Slíže dlhé roky patria ku koncertne najvyťaženejším slovenským kapelám. Srdcia fanúšikov si získali už na svojom prvom koncerte v roku 1993. Odvtedy naspievali množstvo hitov, vydali množstvo albumov a zabávali množstvo ľudí na svojcih koncertoch. Môže za to ich chytľavá hudba a texty plné svojského humoru. Hity ako Maštaľ, Vlak, Kožky, perie, Brďokoky, Silný refrén a množstvo iných už takmer zľudoveli.

Kapela, ktorá si rada robí srandu z druhých, ale aj zo seba a úplne najradšej odohráva divoké koncerty. O parádnu atmosféru sa postarali aj šupy z posledného albumu Pustite Karola, za ktorý chalani získali niekoľko ocenení.

Kapelu dnes tvoria Peter Hrivňák (Kuko) – spev, Mário Sabo (Sabotér) – gitara, spev, Juraj Štefánik (Doktor) – gitara, spev, Marek Viršík (Vandel) – bicie, spev a basgitaristka Veronika Smetanová.

