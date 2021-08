Výlety časom: Školáci z Lopušných Pažití odišli, budovy sú roky bez života

Jedno rozhodnutie bolo pre základnú školu v Lopušných Pažitiach osudným.

1. aug 2021 o 19:41 Nikola Capeková

Zo strany učiteľov aj žiakov je škola často prevažne miestom povinností. Či už pracovných alebo študentských. Avšak v Lopušných Pažitiach bolo otvorené zariadenie, o ktorom dodnes hovoria ako o škole rodinného typu.

„Z môjho 42-ročného pôsobenia v školstve to bolo najkrajšie obdobie. Kolektív bol malý a priateľský,“ spomína si na časy fungujúcej základnej školy jej bývalá učiteľka, istého času i riaditeľka, Janka Halúsková.

Tamojších žiakov z Lopušných Pažití a Dolného Vadičova učila 11 rokov, do roku 2004. Napriek nadšeniu z tamojšieho vyučovania museli tamojší pedagógovia svoje pôsobisko zmeniť. Základnú školu totiž zatvorili.

Rozhodujúca bola autistická trieda

Škola bola zameraná na prvý až štvrtý ročník, pričom triedy sa pre nízky počet žiakov spájali. Popri nich bolo zariadenie otvorené aj autistickým deťom. „V škole sme mali asi 7 takýchto žiakov. Zozačiatku sa každému venoval samostatne 1 vyučujúci, neskôr už mali pedagógovia po 2 deti s autizmom. Náš kolektív bol celkovo malý,“ rozpomína sa Halúsková.

Bod zlomu nastal vo chvíli, keď sa autistická trieda zrušila. „Pán Slota zriadil tento typ špeciálnej školy v Žiline,“ hovorí učiteľka. Deti z Lopušných Pažití sa presunuli práve do nej a pre následne nízky počet žiakov školu v obci zatvorili.

„ Bez autistickej triedy bolo fungovanie zariadenia už mínusové, okres na jeho chod neprispieval a potrebné financie nemala ani obec. Zrušilo sa všetko,“ ozrejmuje Halúsková.

„Kým bola na mieste aj spomínaná trieda, ešte sa škola dokázala uživiť,“ potvrdzuje i starosta obce Peter Harcek. V období jej zatvorenia bol miestnym poslancom. „Keď som nastúpil do funkcie, plánoval som v objekte zriadiť denný stacionár pre dôchodcov,“ popisuje.

Okolnosti obnove budovy nepriali

Značný problém je však podľa jeho slov v stave budovy. Keďže pochádza zo 70. rokov, museli by najskôr objekt zatepliť, vymeniť v ňom okná, ale aj rozvody pre kúrenie, vodu či elektrinu. „Tým, že budova je už asi 16 rokov mimo prevádzky, muselo by sa toho prerobiť veľa. Z vlastných zdrojov nám to nevychádzalo,“ dodáva.