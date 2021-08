Regionálny futbal: Makov exceloval, v Radôstke nedohrali (výsledky+komentáre)

Cez víkend odštartovali prvým kolom regionálne súťaže dospelých.

2. aug 2021 o 9:40 Radoslav Blažek

TIPOS III. liga Stred

Oravské Veselé – Čadca 3:0 (0:0)

Domáci začali od 1. minúty tlakom. Veľmi dobre napádali súperových hráčov, vytvárali si šance a štandardné situácie. Hostia sa naopak nevedeli dostať do útočnej fázy, domáci im svojou aktivitou nedovolili prakticky nič. V 32. minúte kopali domáci penaltu, Bobok však Janiča vychytal. Čadčania sa následne z brejku dostali do pološance, domáca defenzíva bola pozorná.

Do druhého polčasu vstúpili lepšie hostia z Kysúc, no gól padol na opačnej strane. Centrovanú loptu poslal v 47. minúte za chrbát Boboka Jurky – 1:0. Hostia od tohto momentu ožili, smerom dopredu boli aktívnejší. Najväčšie šance Čadčanov mali v tejto fáze hry Prívara a vzápätí Jarabek, no Feriančik ostal neprekonaný. V 68. minúte bolo 2:0, keď Jurky využil chybu hosťujúcej defenzívy – 2:0. Hostia mohli znížiť, no gólom sa neskončili ani príležitosti Práznovského a Kubaláka.