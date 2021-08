Kvalitný med má niekoľko zásad. Poctiví včelári ho prezentovali vo Včelnici v Povine

Medy kysuckých včelárov sú na vysokej úrovni. Porota ale rozhodla o najlepších troch.

2. aug 2021 o 19:50 Nikola Capeková

Milovníci kvalitného medu sa stretli vo Včelnici v Povine na Včelárskej nedeli. Popri kultúrnom programe, tematických prednáškach či svätej omši mala porota súťaže o najlepší med dolných Kysúc ťažkú úlohu. Spomedzi 27 vzoriek museli vybrať tie výherné. Hoci porota bola odborná, včelár Miloš Belan nám poradil, ako spozná dobrý med aj laik.

Kryštalizácia medu je dobrý signál

„Ak dáte med do vody, napríklad do letného čaju, musí retiazkovať,“ hovorí Belan. Vrstvy medu by sa teda mali ukladať na seba, nemôže sa hneď rozpustiť. „Keď si zas vezmete dva medy a otočíte ich dolu vekom, vždy bude hustejší ten, ktorého bublina bude stúpať k vrchu pomalšie,“ uvádza ďalší typ jednoduchého rozoznania medu.

Ďalším indikátorom je jeho prirodzená cukornatosť a kryštalizácia. Každý jeden med, s výnimkou agátového, by mal skryštalizovať. „Pokiaľ ide o kvetový med, urobí tak do mesiaca až troch, repkový do dvoch týždňov, jedľový do dvoch rokov, med s medovicou do roka,“ popisuje Belan, pričom podotýka, že ide o prirodzenú vlastnosť medu, čo bráni jeho pokazeniu sa. Dobré nie je ani množstvo vody v mede.

Riadiť sa môžete aj cenou. Podľa včelára platí, že čím drahšie, tým lepšie. „Kedysi boli najlacnejšie medy agátové, za tri eurá. Za takú cenu dnes nekúpite už ani ten. Ide predsa o celoročnú námahu včelára,“ potvrdzuje. Zároveň odporúča, aby si ľudia našli svojho včelára v okolí a kupovali med od neho. O kvalitu sa tak spotrebiteľ báť nemusí.

Kysucké medy boli poctivé

„Ako sme videli na poctivých kysuckých medoch, ani jeden z nich tu nebol nijak falšovaný,“ vyjadruje sa.

Najlepšie z nich vyberali starostka obce Lucia Dudeková, predsedníčka ZO SZV z Ružomberka Margaréta Hockicková, včelár z Devínskej Novej Vsi Dušan Dedinský a Milan Kuljovský zo Starej Bystrice.

„Tento rok bolo vyhodnotenie naozaj veľmi ťažké,“ podotýka Dudeková. „Veľa medov bolo rovnakej kvality, rozdiely boli malé. Robili sme si série po 5 medov a z nich postupne vyberali najlepšie,“ dopĺňa Dedinský. Vyradili medy s väčším obsahom vody, ale aj tie, ktoré mali stopy nečistôt. Napokon bola rozhodujúca chuť.

Na základe kritérií získal prvenstvo Milan Dupkal. Druhé miesto si zaslúžil Pavol Hatar, tretie Štefan Janík.