Pozvánka: Tradičná svätá omša členov horskej služby na Veľkej Rači

Pri kríži na Veľkej Rači sa už túto nedeľu 8. augusta uskutoční tradičná svätá omša členov HZS.

3. aug 2021 o 13:58 Pavol Stolárik, TASR

Pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie sa už tradične v nedeľu 8.augusta uskutoční slávnostná svätá omša na najvyššom vrchole Kysuckých Beskýd. Svätá omša členov Horskej záchrannej služby začne o 13.00 hodine pri kríži na vrchole Veľkej Rače.

Toto duchovné podujatie je príležitosťou pomodliť sa za našich horských záchranárov, ktorí nasadzujú svoje životy pre záchranu blížneho svojho. Svätá omša sa uskutoční za akéhokoľvek počasia.

Pri nepriaznivom počasí sa omša bude konať pri Chatách na Veľkej Rači – Kaplnka sv. Júdu Tadeáša.

Svätú omšu bude celebrovať Ján Dubecký, kaplán Horskej záchrannej služby.

Pre účastníkov svätej omše je zabezpečený vývoz lanovkou od 10. do 11. hodiny.

Vedeli ste, že patrónom horských záchranárov je Ján Pavol II.?

Myšlienka vyhlásiť Jána Pavla II. za patróna horských záchranárov sa zrodila na horskej túre počas dovolenky ordinára OS a OZ SR Mons. Františka Rábeka v Roháčoch. Sprevádzal ho jeden záchranár z horskej služby.

Počas rozhovoru došli na to, že horskí záchranári nemajú žiadneho patróna. Na otázku ordinára Rábeka, koho by chceli, záchranár odpovedal, že Ján Pavol II., by bol patrón pre nich, pretože po týchto horách chodil. Vyhlásenie Jána Pavla II. za ich patróna bolo pre nich veľkým sviatkom.

Záchranári sa často pohybujú pri akciách medzi životom a smrťou a v extrémnych prípadoch to duchovno hrá určite veľkú úlohu.

Preto si aj riaditeľ Horskej záchrannej služby Janiga myslí, že si Jána Pavla II. ako patróna zaslúžia, aby sa mali vo svojom vnútri kam utiekať. Samotný schvaľovací proces trval dlho, keďže sa to muselo riešiť až vo Vatikáne.

Iniciátormi vyhlásenia boli samotní horskí záchranári, ale výrazne im pomohol ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek, ktorý potrebné formality vybavoval vo Vatikáne, keďže príslušníci HZS patria pod jeho jurisdikciu.

Ján Pavol II. bol človek, ktorý miloval hory, rád do nich chodieval a aj počas jednej zo svojich návštev zavítal do Vysokých Tatier, kde ho sprevádzali aj horskí záchranári.

