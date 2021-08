Pumptrack v Čadci bude určený pre všetky kategórie

V meste Čadca pribudne nové športovisko, ktoré funguje vďaka zotrvačnosti.

12. aug 2021 o 7:26 Pavol Stolárik

Mnohí v meste Čadca už isto zachytili, že na ploche pri športovej hale na ulici Športovcov sa čosi buduje.

Priaznivcov adrenalínovejších športov určite poteší otvorenie nového pumptrackového areálu práve v tejto časti mesta. Využívať ho môžu cyklisti, kolobežkári, korčuliari či skejtbordisti.

Pre koho bude určený, nám vysvetlil jeho zhotoviteľ Filip Polc. Filip je svetový šampión v mestských zjazdoch na bicykli. Jazdí od raného detstva. Začínal s trialom, keď mal štyri roky a neskôr pretekal BMX.

Čo je to vlastne pumptrack?

Pumptrack je trendom posledných rokov. Ide o samostatnú disciplínu v cyklistike, dokonca sa pripravujú aj majstrovstvá sveta.

Korene pumptracku vychádzajú z bikrosu. Pumptrack je akási zmenšenina BMX dráhy, kde už aj tie najmenšie deti na odrážadlach a mini bicykloch vedia prísť na to, ako využívať zotrvačnú energiu a ako sa bez šliapania do pedálov zrýchľovať pri prejazde vĺn a klopených zákrut.

Popri tomto zábavnom jazdení, ktoré buduje praktické technické návyky, rozvíjame aj celkovú kondíciu.

Výhodou pumptracku je, že hladký povrch trate umožňuje jazdu aj na kolobežke, skejtborde i korčuliach.

Preto môžem povedať, že jazda na pumptracku je tým najlepším základom pre pohyb detí i dospelých, kde sa zábavnou formou naučia dôležité zručnosti na celý život.

Voľakedy bývali pumptracky, teda bikrosové dráhy, len štrkové. Za posledné roky sa však začali robiť so spevneným povrchom, teda z betónu alebo z asfaltu. To zaručuje rýchlosť a nízku údržbu.

V neposlednom rade dieťa začne chápať fyziku. Zistí, ako využiť zrýchlenie v jamách.

Vizualizácia čadčianskej pumptrackovej dráhy (zdroj: archív Filip Polc)

Ako sa teda pohybovať po pumptrackovej dráhe?

Na pumptrack nepotrebujete žiadny špeciálny bicykel. Dá sa to jazdiť na čomkoľvek, na tento povrch sú vhodné BMX-ky alebo horské bicykle, no prejdete to aj na obyčajnom cestnom.

V princípe sa využíva zemská gravitácia. Všetky stúpania majú aj odvrátenú stranu a tým, že sa jazdec po nej spúšťa a nadľahčuje sa na vychádzajúcej, vytvára pohyb. Je to rovnaké, ako keď sa človek sám hojdá na hojdačke. Človek musí mať stabilitu, orientáciu a v neposlednom rade, keď človek príde na ten princíp a vie ísť bez šliapania, zapája do jazdy všetky svaly na tele. Pumtrack je dobrý v tom, že pokiaľ na ňom šliapeš, nikdy sa na ňom dostatočne nerozbehneš, ale keď pochopíš, ako to funguje, a začneš pumpovať, tak tam dokážeš nabrať aj poriadnu rýchlosť.

Podobne bude vyzerať aj pumptrack v Čadci (zdroj: Sme.sk)

Je dráha v Čadci niečím špeciálna, jedinečná?

Každá dráha je jedinečná. Tento návrh som urobil tak, aby si na pumptracku v Čadci našiel svoje miesto každý. Malé deti, úplní začiatočníci, ale aj tí, ktorí už svoj bicykel dobre poznajú.

Prekážky sú stavané pre všetky kategórie. Na trati si perfektne zajazdí profesionál, amatér, malý chlapec či dedo. Je to vec, na ktorej sa dajú získavať skúsenosti či len tak blbnúť a vyhnúť sa tak škaredým pádom.

Ten čadčiansky track patrí k tým väčším. Bude rozdelený na tri sekcie podľa obtiažnosti, ktoré budú vzájomne prepojené. Vždy sa snažím pridať niečo viac.

Každá vlna má presne danú funkciu, vzdialenosť od inej, nikdy nejde o náhodu. Okolie bude zatrávnené a v areáli pribudnú aj lavičky a altánok.

Verím, že si čadčiansky pumptrack taktiež nájde svojich priaznivcov a zatraktívni tento u mladých obľúbený šport.

Dúfam, že sa nám v spolupráci s kompetentnými a partnermi podarí takúto pumptrackovú dráhu umiestniť do každého mesta, aby sme tak umožnili rozvoj kolesových športov po celom Slovensku a tým aj prispeli k celkovému zdravšiemu životnému štýlu.

