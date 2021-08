Čierne: Diaľničný most tu siaha až do nebies. Trojmedzie ľudí nerozdeľuje, ale spája

V seriáli KAM S TURISTICKOU PALIČKOU vám postupne prinesieme tip na výlet zo všetkých obcí a miest na Kysuciach.

14. aug 2021 o 12:28 Lucia Palicová

Most Valy – najvyšší most v strednej Európe. (Zdroj: LUCIA PALICOVÁ)

Charakteristickú vizuálnu stránku dostala obec vybudovaním diaľnice D3. Vysoké mosty a betónové piliere sa stali neodmysliteľnou súčasťou každodenného pohľadu z okna.

To najzaujímavejšie, čo výstavba do dediny priniesla, je mostný objekt týčiaci sa nad Gorilovým potokom.

Ide o najvyšší most na Slovensku, dokonca so svojou výškou 84 metrov najvyšší most v strednej Európe.

Pohľad z hojdačky

Najkrajšie výhľady naň sú, samozrejme, z kopca oproti – Varčiska. Z nadmorskej výšky 550 metrov si vychutnávam pohľad na betónové ,,monštrum“ z diaľky.

Jednoducho sa k nemu dostanete aj vy, ak zaparkujete auto pri futbalovom ihrisku a vydáte sa cestou rovno hore za nosom. Trasa zaberie pár minút. Šikovní chlapi z Čierneho vybudovali na vrchu dokonca aj hojdačku. Neviem však zaručiť, že na ňu natrafíte.

Vzhľadom na to, že sa pri hojdačke stretávala mládež a zanechávala za sebou odpadky či dokonca návštevníci parkovali na súkromných pozemkoch obyvateľov, hojdačka bola jednu dobu zvesená.

O SERIÁLI Neviditeľný vírus výrazne naštrbil aj naše voľnočasové aktivity. Celé dni, týždne či mesiace bolo obmedzené cestovanie, istý čas sme nemohli opustiť hranice okresov. Paradoxne, mnohí z nás práve teraz zistili, aké je Slovensko krásne. Výnimkou nie je ani región Kysúc. Volám sa Lucia Palicová a mám rada turistiku v našich horách. V priebehu nasledujúcich týždňov zamierim na turistiku zo všetkých 36 kysuckých miest a obcí a ukážem vám, kam by ste aj vy mali zamieriť na výlet s turistickou paličkou.

Jedinečný bod po modrej

Súčasťou obce je aj významný geografický bod, nachádzajúci sa v katastri obce, trojmedzie. Bod, v ktorom sa stretávajú hranice troch štátov, láka turistov počas celého roka. Tri štáty, tri kultúry, tri jazyky, a predsa si tu všetci výborne rozumejú.

Modrá turistická značka začína pri železničnej zastávke – Čierne pri Čadci zastávka. Smeruje novou asfaltovou cestou popod most Valy, takže mám možnosť vidieť stavbu aj z inej perspektívy.

V poslednej tretine značka prechádza lesom a ani sa nenazdám, ocitám sa pri hraničnom kameni Slovenskej republiky. Trasa je dlhá 1,5 km a zaberie zhruba 35 minút. Kedysi spájal toto významné miesto drevený most. Žiaľ, rokmi drevo zhnilo a most spadol.

Nedávno sme vás informovali, že obec Čierne v spolupráci s gminou Istebna pracujú na projekte obnovy mosta, čomu sa úprimne poteší naozaj každý návštevník. K hraničným kameňom Českej republiky i Poľska sa predsa dostávam, a to provizórnym chodníkom strmým brehom.

Trojmedzie nás nerozdeľuje, ale spája

Na trojmedzí to žije rôznymi kultúrnymi i športovými podujatiami, ktoré rozvíjajú a utužujú medzinárodné vzťahy.

Nechýba stavanie mája, v auguste má svoje čaro slávnostné slávenie eucharistie za účasti biskupov troch diecéz či medzinárodný goralský maratón, ktorý sa teší veľkej obľube. Aké by to bolo bez občerstvenia – česká strana láka výbornými zemiakovými plackami a neoľutujete, ak zavítate do syrárne (pár metrov od trojmedzia) a pochutnáte si na vynikajúcich domácich výrobkoch.

Cez víkend si žiadne z týchto pochúťok nenechá ujsť množstvo turistov zo všetkých susediacich štátov. Späť sa vraciam pre zmenu po cestnej komunikácii až k rázcestiu Nad Čiernym, odkiaľ ma zelená turistická značka zavedie naspäť k železničnej zastávke, a tak mám za sebou štvorkilometrový okruh cez tri štáty.

Ďalšie trojmedzia na Slovensku Moravský Svätý Ján – Slovensko, Česko a Rakúsko, vzdialenosť 172 km Čunovo – Slovensko, Rakúsko a Maďarsko, vzdialenosť 209 km Malé Trakany – Slovensko, Maďarsko a Ukrajina, vzdialenosť 270 km Nová Sedlica – Slovensko, Poľsko a Ukrajina, vzdialenosť 272 km

Súčasť kysuckej cyklomagistrály

Náročná, takmer 140-kilometrová trasa vedúca od obce Kotešová až do sedla Demänová (nad Oravskou Lesnou) prechádza i obcou Čierne.

Nádhernú scenériu cyklotrasy dotvára Kaplnka sv. Jozefa zrekonštruovaná z bývalej požiarnej zbrojnice. Nachádza sa v osade Zágrunie, ktorú domáci zvyknú pomenovať ako Košice.

Od kaplnky vedie zelená turistická trasa pod vrch Tri kopce, ktoré je najvyšším položeným miestom v dedine.

Upozorňujem však, že k tomuto miestu nevedie priamo turistická značka, musíte si pomôcť navigáciou prostredníctvom mapy.cz. Značka vás však zavedie pod vrchol, s nadmorskou výškou 780 m n. m., kde sa nachádza kríž s posedením.

Cesta je v úvode štrková, neskôr je to príjemná prechádzka po lúkach a lesoch, ktorú zvládnu i deti.

Po ceste sa mi naskytuje výhľad na majestátny Veľký Rozsutec i jeho susediace vrcholy v pohorí Malá Fatra.

Z Troch kopcov sa viete vydať viacerými smermi: po červenej do dediny Skalité; popod Lieskovú (850 m n. m.) a Javorské (860 m n. m.) do Čadce, prípadne z Javorského po žltej turistickej značke do Oščadnice alebo posledný variant – pri smerovníka Za Lieskovou ostanete verní zelenej značke a cez Starý košiar prídete až na Kykulu (1087 m n. m., vrch na hranici s Poľskom) a odtiaľ po červenej až na Veľkú Raču, a to veru môže byť veľmi pekná turistika. Takže, hor sa do Čierneho s turistickou paličkou!