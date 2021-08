Žena si po páde z terasy poranila chrbticu

Zranenej pomáhali horskí záchranári z Kysuckých Beskýd.

15. aug 2021 o 10:15 TASR

Poranenie chrbtice a mnohopočetné odreniny na rukách i nohách utrpela v sobotu popoludní po páde z terasy približne z 2,5-metrovej výšky v osade Mazurovia (obec Radôstka) 35-ročná žena. Zranenej pomáhali horskí záchranári z Kysuckých Beskýd.

Článok pokračuje pod video reklamou

Mohlo by vás zaujať Čierne: Diaľničný most tu siaha až do nebies. Trojmedzie ľudí nerozdeľuje, ale spája Čítajte

Horskí záchranári jej poskytli neodkladnú prvú pomoc a podali medikamentóznu liečbu.

"Vzhľadom na zhoršujúci sa stav pacientky do osady vyslali aj posádku leteckých záchranárov. Po prílete vrtuľníka zranenú ženu odovzdali do starostlivosti lekára leteckých záchranárov a letecky bola dopravená do nemocnice," informovala Horská záchranná služba (HZS) na svojej internetovej stránke.