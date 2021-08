Regionálny futbal: Čadci sa zranili štyria hráči, Radôstka v derby bez bodu

Regionálne ligy pokračovali ďalším kolom.

16. aug 2021 o 8:47 Adam Dudiak

TIPOS III. liga Stred

Kováčová – Čadca 2:1 (0:1)

Do zápasu vstúpili aktívnejšie domáci, no hostia mierny tlak ustáli. Po rýchlej akcii sa k lopte dostal Martin Tvrdý a zoči-voči domácemu brankárovi uspel – 0:1. Obraz hry sa nemenil, domáce mužstvo z Kováčovej pokračovalo v miernom tlaku, no Čadčania dobre dostupovali a nedovolili súperovi vytvoriť si žiadnu šancu. V 30. minúte mal hroťák hostí Rudo Práznovský veľkú šancu, avšak jeho strela len smolne otriasla brvnom. Na konci prvého polčasu sa do sľubnej šance dostal Pohančeník, no centimetre rozhodli v jeho neprospech.

Súvisiaci článok Oblastný futbal: Korňa si drží neporaziteľnosť, Klokočov zvíťazil Čítajte

Na začiatku druhej polovice hry sa krásnymi zákrokmi blysol Bobok, keď zneškodnil dve vyložené šance domácich. Po chybe v obrane domáci vyrovnali po góle Hrica na 1:1. O päť minút neskôr po spornej penalte pridal Hric aj druhý gól – 2:1. Hostí z Čadce zápas nemilosrdne poznačil až štyrmi zraneniami. Na rozcvičke sa zranil Wilk, cez polčas v sparnom počasí odpadol Rucek.