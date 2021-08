Výlety časom: V horskom hoteli v Povine sú už len stopy po guľkách

Miesto vyhľadávané pre relax aj zábavu je roky prázdne.

22. aug 2021 o 13:37 Nikola Capeková

Na dolných Kysuciach, medzi obcou Povina a osadou Tatare stojí objekt bývalého Horského hotela Jedľovina. Dnešných turistov pri prechádzaní okolo zastaví už len pohľad na zdevastovanú budovu.

Kedysi sa do Horského hotela Jedľovina, označovaného i za rekreačnú chatu, chodili ľudia ubytovať, zrelaxovať aj zabaviť. Okrem turistov, nadšencov športových aktivít, častokrát lyžovania, ju navštevovali obyvatelia okolitých obcí pre rodinné oslavy, svadby či bežné diskotéky a posedenie pri poháriku na čerstvom vzduchu. Príroda v okolí bola nádherná, prostredie pokojné, zároveň aj dostupné.

Budovu by ste našli približne 1 kilometer od súvislej zástavby obce Povina. Na miesto by ste sa ľahko dostali aj priamo z Kysuckého Nového Mesta, autom alebo autobusovou dopravou, pričom by ste vystúpili na zastávke len pár metrov od hotela. Asfaltová cesta navyše vedie až k objektu. Prechádzaním po nej by postupne návštevníkov aj dnes dookola prikryli stromy, privítala ich vôňa lesa a šum miestneho potoka.