Len nedávno sa Kysučania tešili prítomnosti bocianov. Teraz sa blíži čas ich odchodu

S bocianmi sa budú lúčiť aj v Kysuckom Lieskovci.

24. aug 2021 o 13:11 Ladislav Hrubý

Leto sa kráti a bociany v Kysuckom Lieskovci sa pomaly, ale isto chystajú na odlet. Stretli sme sa s nimi už v júli, keď sa z ďalekej Afriky vrátili do svojho známeho hniezda. Bol to pár, na ktorý sa obyvatelia obce vždy tešia. Zvykli si naň a aj bociany sa cítia v obci bezpečne.

Tentoraz, na konci augusta, sme na hniezde a v jeho okolí zastihli už štyri bociany – náš spomínaný pár a dve odchované mláďatá. Mladé bociany vyrástli a naučili sa lietať. Sledovali sme ich dlhšiu dobu, no nepodarilo sa nám ich uvidieť.

Ľudia tvrdili, že cez deň zlietajú na močaristé územia okolo rieky Kysuce, kde lovia žaby, ryby a iné vodné živočíchy. Pre štyri veľké bociany je hniezdo zrejme malé, mláďatám stačia na oddych aj strechy okolitých domov.

Takže až teraz, pred odletom do teplých krajín, sa aj bociany v Kysuckom Lieskovci spájajú do skupinky. Táto bociania rodinka odletí do cudziny sama alebo sa možno pripojí k iným bocianom. Šťastnú cestu!