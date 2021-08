Deti si užili Deň bublín. Účastníkov v Kysuckom Novom Meste je každým rokom viac

Bubble day pripravili v Kysuckom Novom Meste štvrtý raz.

26. aug 2021 o 16:19 Nikola Capeková

V Kysuckom Novom Meste si deti, spolu s rodičmi, užili štvrtý ročník podujatia Bubble day. Občianske združenie SYTEV si pre nich pripravilo program plný bublín už štvrtý rok.

„Každým rokom sa snažíme vymýšľať nové aktivity, ktoré by mohli deti zaujať a mohli by sa pri nich zabaviť,“ hovorí predsedníčka mestského mládežníckeho parlamentu Monika Haľamová. Poukazuje aj na každoročne stúpajúci počet dobrovoľníkov, ktorí majú záujem pomáhať pri organizácii akcie.

„Hlavnou myšlienkou tohto dňa je zabublinovať celé mesto a tým vniesť radosť do života detí,“ popisuje. Týchto najmenších občanov potešili strojom na výrobu bublín aj aktivitou s názvom „Megabubliny", nafúkanými zorbingovými loptami. „Súčasťou bolo taktiež skákanie vo vreci či triafanie loptičiek do terča, no najviac navštevovanou aktivitou dňa bolo maľovanie na tvár, ktoré deti veľmi oslovilo,“ dopĺňa predsedníčka mládežníckeho parlamentu v KNM.

Tento rok podujatie pripravili na trávnatej ploche pri Strednej priemyselnej škole informačných technológií. Navštívilo ho približne 200 ľudí. „Môžem s radosťou povedať, že záujem oproti minulým rokom bol vyšší. Možno práve aj z toho dôvodu, že počas zlej covidovej situácie a jej opatrení nebolo možné organizovať žiadne podujatia pre deti,“ vyjadruje sa. Na Bubble day majú zatiaľ zo strany obyvateľov len pozitívne ohlasy.