Vo Vysokej nad Kysucou nájdete unikátnu rozprávkovú lavičku

Lavička, ktorá rozpráva deťom rozprávky, je výsledkom spolupráce obce a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Kysuce.

31. aug 2021 o 9:25 Pavol Stolárik

Rozprávka – idylická, romantická a hlavne neoddeliteľná súčasť detského života. Do ľudského života sa zakorení tak, že i v dospelosti si svoj život bez rozprávky niekde náhodne prečítanej, započutej či odpozeranej nevieme ani len predstaviť. Napĺňa nás pocitom krásy, harmónie, poučenia a hlavne spravodlivosti. Mnohí hovoria, že na rozprávku si treba nájsť čas.

Ale, čo ak nie? Čo by sa stalo, ak by ste rozprávku stretli len tak náhodne, napríklad keď sa posadíte na lavičku a tá by vám zrazu začala rozprávať rozprávku?

Nie však hocakú – ktorú dobre poznáte, videli či počuli ste ju miliónkrát, ale takú, ktorá sa týka vášho bydliska. I toto boli myšlienky, ktoré stáli pri zrode nápadu vytvoriť hovoriacu rozprávkovú lavičku.

Autormi jedinečného nápadu sú Jitka Boldová zo spoločnosti TES Media a starosta obce Vysoká nad Kysucou Anton Varecha. Teória je jedna vec a prax ďalšia. Tým prvým a zásadným problémom bola úvaha – ako by mala rozprávková lavička vyzerať. Zdanlivo jednoduchého, no predsa len ťažkého zadania sa zhostil mladý dizajnér Peter Koňuš, ktorý lavičku navrhol v podobe miniatúrnej rozprávkovej dedinky a celú ju i vlastnoručne vyrobil.

Nakoľko sa jedná o absolútny technický prototyp a unikát, zložitú úlohu navrhnúť, naprogramovať, osadiť a spustiť prehrávanie uložených rozprávok úspešne vyriešila firma zo Žiliny.

Na klávesnici si vyberiete obľúbenú rozprávku (zdroj: archív)

Ako lavička funguje, nám vysvetlí starosta obce Vysoká nad Kysucou Anton Varecha.

„Stačí prísť do Vysokej nad Kysucou, posadiť sa na lavičku a na displeji, ktorý je umiestnený v streche jedného z domčekov, si vyberiete rozprávku, ktorú chcete počuť. Na numerickej klávesnici vedľa displeja zadáte jej číslo a hotovo. Môžete sa započúvať do rozprávok z Vysokej nad Kysucou, ktoré zozbierali žiaci zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana a svoje hlasy im prepožičali vynikajúci rozprávači Ľudmila Odnogová, Pavol Kužma a Ivan Gajdičiar st.“

Nahrávanie a mastering urobilo profesionálne štúdio v Žiline. Výstupy interpretov sú preto zachytené na profesionálnej úrovni, čo zvyšuje kvalitu ich prevedenia.

Podporu obci pri zhotovení lavičky poskytla OOCR Kysuce, ktorá je koordinačným orgánom pre rozvoj cestovného ruchu v našom regióne. Ide o finančné prostriedky, ktoré sú na tento účel priamo určené. Podľa jej riaditeľa Mateja Šimášeka organizácia víta a podporuje obdobné aktivity svojich členov, ktoré slúžia na podporu cestovného ruchu a regionálneho rozvoja.

„OOCR Kysuce je gesčným orgánom pre rozvoj cestovného ruchu na Kysuciach, koordinuje a kooperuje projekty v rámci svojej pôsobnosti a tým podporuje zvýšenie turistickej atraktivity nášho regiónu,“ hovorí Šimášek.

Kysuce sú známe svojimi prírodnými krásami. Projekty ako rozprávková lavička majú za úlohu vhodne dopĺňať tento rozmer aj iným spôsobom. Atraktívne interaktívne prevedenie lavičky nielen podporuje tradičné kultúrne hodnoty, ale dáva osobitný rozmer v oblasti propagácie regiónu.

