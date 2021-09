Kysucké základné školy opäť otvorili svoje brány

Po dvojmesačných prázdninách dnes žiaci základných škôl opäť zasadli do lavíc.

2. sep 2021 o 12:46 Pavol Stolárik

Prázdniny sa skončili a všetky školopovinné deti dnes prekročili prah svojich škôl. Od prváčikov, ktorí si s veľkým očakávaním sadli do lavíc po prvýkrát až po deviatakov, ktorí už nepochybne premýšľajú o tom, kam sa vydajú, akú cestu, aké ďalšie štúdium a profesiu si zvolia po skončení základnej školy.

Pre mnohých žiakov a rodičov je tento školský rok ďalšou výzvou a skúškou zároveň. Pedagógovia sú radi, že sa mohli opäť vrátiť k tradičnej forme výučby. Tá je potrebná najmä pri prvákoch, ktorí si vyžadujú osobitý prístup.

V školskom roku 2021/22 navštevuje šesť základných škôl v Čadci takmer 1900 chlapcov a dievčat, z toho 197 prvákov.

Na pôde siedmych materských škôl privítali učiteľky v 37 triedach viac než 755 detí. Medzi nimi aj tie, ktoré sa už o rok stanú školákmi, keďže pre nich je absolvovanie predprimárneho vzdelávania rok pred začatím školskej dochádzky povinné.

Otvorenie školského roka v ZŠ Milošová (zdroj: Pavol Stolárik)

Primátor mesta Čadca Milan Gura otvoril nový školský rok na najmenšej základnej škole v Čadci v mestskej časti Milošová.

„Stojíme na prahu nového školského roka. Je taký neobvyklý, netradičný a bude klásť hlavne na vás, milí pedagógovia a rodičia, aby ste dokázali deti vzdelávať tak, aby boli pripravené na svoj ďalší život. Veľmi dôležitá bude spolupráca medzi učiteľmi a rodičmi, aby žiaci chodili do školy s úsmevom a načerpali tak potrebné vedomosti pre svoj ďalší rozvoj. Cieľom mesta je aj do budúcnosti zachovať tieto menšie školy, či už tu, v mestskej časti Milošová, no aj v ostatných mestských častiach, aby rodičia nemuseli vodiť deti do vzdialených škôl a mali tak ľahší prístup k vzdelávaniu svojich ratolestí,“ vyjadril sa čadčiansky primátor.

Riaditeľka školy Miroslava Habčáková Samsonová osobitne privítala najmenších prváčikov.

"Dnes tu so svojimi rodičmi stojíte prvýkrát, prvýkrát zasadnete do školských lavíc a s pani učiteľkou budete objavovať čaro písania a čítania. Budete súčasťou nášho kolektívu a my pevne veríme, že sa vám v našej škole bude páčiť, že nájdete nové priateľstvá a že od autobusu budete utekať každé ráno s takou radosťou, ako naši starší žiaci," vyjadrila sa riaditeľka školy a zároveň apelovala na starších žiakov, aby boli pre prvákov príkladom, boli im priateľmi a pri všetkom nápomocní.

Otvorenie školského roka v ZŠ Komenského (zdroj: Peter Malicher)

Slávnostné otvorenie školského roka v Základnej škole Komenského v Čadci sa uskutočnlo za dodržania hygienických a epidemiologických pravidiel. Žiaci sa ráno stretli so svojimi pedagógmi, ktorí ich odviedli do tried. Základnú školu bude v tomto školskom roku navštevovať 438 žiakov, z toho 60 prváčikov. Riaditeľka školy Anna Dinisová vo svojom príhovore ocenila prínos všetkých pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, ktorí za finančnej pomoci rodičovského združenia pripravili školu na nový školský rok.

„Iniciatívne vymaľovali triedy prvého stupňa, skrášlili priestory aj ďalších tried a spoločné priestory chodieb, dokončili modernizáciu odborných učební vytvorili novú herňu pre školskú družinu a vymaľovali priestory jedálne. Verím, že zodpovedným prístupom a vzájomnou toleranciou bude tento školský rok možné viac dní vyučovať prezenčnou výukou a 188 školských dní bude naplnených množstvom príležitostí premenených v radosť z poznania,“ vyjadrila sa riaditeľka školy.

Na svojich zverencov sa nepochybne tešia už aj dve základné umelecké školy, kde deti a mládež všetkých vekových kategórií môže rozvíjať svoj talent v oblasti hudby, výtvarného, tanečného i literárno-dramatického umenia.

Zaujímavé aktivity pripravuje pre členov svojich tematicky i žánrovo bohato ladených krúžkov Centrum voľného času v Čadci. Zápis do jednotlivých krúžkov prebieha od 2. septembra.

„Všetkým dievčatkám a chlapcom, všetkým našim malým i veľkým školákom želáme, aby prah svojej triedy prekročili s chuťou spoznávať a rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti, aby sa im v učení darilo, aby sa tešili so svojimi spolužiakmi a kamarátmi a najmä, aby boli zdraví a spokojní. Pedagogickým kolektívom želáme do tohto nového školského roky pevné zdravie, veľa energie a optimizmu. Aby nastávajúce vzdelávacie obdobie bolo radostnejšie, aby mohli učiť a venovať sa deťom prezenčne a s väčším pokojom, než tomu bolo počas uplynulého školského roka. Rodičom detí ďakujeme za dôveru, spoluprácu a podporu pri zvládaní náročných a nepredvídaných situácií. Aj naďalej bude veľmi dôležitá a potrebná,“ dodal primátor Čadce Milan Gura.

Po prázdninách zasadlo do lavíc troch základných škôl v Kysuckom Novom Meste 1321 žiakov v 62 triedach. Prvýkrát školský prah prekročilo 140 prváčikov, ktorí sú rozmiestnení do siedmych tried. Mesto je zriaďovateľom troch materských škôl, ktoré navštevuje 512 detí v 23 triedach. V materských školách sa počet detí zvýšil o 15 škôlkarov.

Školský rok v Kysuckom Novom Meste prináša niekoľko zmien:

• ZUŠ otvorí nový odbor Audiovizuálna a multimediálna tvorba,

• v materských školách bude povinné predprimárne vzdelávanie predškolákov,

• systému obedov zadarmo, ktorý bol nastavený v uplynulom roku, končí účinnosť 1.9. 2021.

Školáci by si mali najbližšie oddýchnuť počas jesenných prázdnin, ktorých začiatok je naplánovaný 28. októbra. Vianočné prázdniny sa žiakom začnú 23. decembra a skončia 7. januára 2022. Polročné prázdniny pripadnú na pondelok 4. februára 2022. Veľkonočné prázdniny sú tento školský rok naplánované od 14. do 19. apríla 2022. Letné prázdniny sa začnú tradične 1. júla 2022 a potrvajú do 2. septembra s tým, že žiaci nastúpia do škôl 5. septembra 2022.

V školskom roku 2020/2021 sa celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka ZŠ, teda Testovanie 5 2021 uskutoční 18. mája 2022. Celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka ZŠ, čiže Testovanie 9 2021, je naplánované na 6. a 7. apríla.

