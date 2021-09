Farár zo Skalitého Martin Danišek: Pápež sa prihovorí aj neveriacim

Hlava katolíckej Cirkvi navštívi Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín.

2. sep 2021 o 21:03 Milan Gončár

Martin Danišek sa chystá na návštevu pápeža aj so svojimi novými farníkmi. (Zdroj: ARCHÍV M.D.)

Slovensko sa intenzívne pripravuje na príchod pápeža Františka. Jeho septembrová návšteva bude jednou z najväčších udalostí našej krajiny za posledné roky. Zvlášť v dobe, keď materializmus často prevláda nad duchovnom, je návšteva povzbudením a nesie so sebou určité posolstvo v tejto neľahkom období.

O návšteve Svätého Otca sme sa rozprávali s kňazom Martinom Daniškom, ktorý študoval päť rokov v Ríme. Od leta tohto roka nastúpil ako farár do obce Skalité. Aj on si uvedomuje význam tejto udalosti, na ktorej sa zúčastní aj so svojimi novými farníkmi.

Návšteva pápeža na Slovensku sa blíži. Čo znamená táto udalosť pre náš národ?

- Základným poslaním Svätého Otca pri ktorejkoľvek apoštolskej návšteve je povzbudiť ľudí vo viere. Tá stojí na osobe Ježiša Krista, ktorý je cesta, pravda a život (Jn 14,6). Život každého veriaceho sa odohráva vo svete, ktorý je mnohokrát veľmi rýchly a komplikovaný. Stáva sa, že osoba Ježiša Krista sa akosi vytratí z nášho zorného uhla a my zrazu kráčame v tme, bez zmyslu života a nádeje. Príchod Svätého Otca bude hlasom, ktorý znova poukáže, že Kristus je tu medzi nami, že čaká na naše pozvanie a že mu môžeme opäť odovzdať svoje životy so všetkým, čo si nosíme vo svojich srdciach. Bez tohto pozvania živého Krista do našich životov nemá naša viera silu a ostane iba peknou tradíciou.

Na druhej strane sa Svätý Otec bude prihovárať nielen veriacim, ale aj neveriacim. Tým, ktorí ešte nezakúsili Božiu lásku. Zvestovať im Krista je prvoradým poslaním každého veriaceho. Často sa vraciam k slovám pápeža Pavla VI., ktorý v jednom prejave napísal: „On je centrum dejín a všetkých vecí. On nás pozná a miluje. On je spoločníkom a priateľom nášho života, mužom bolesti, ale aj nádeje.“ Teda ohlasovanie Krista je ústredným motívom pápežovej návštevy.