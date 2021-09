Výlety časom: V Nesluši chýbali žiaci. Z opustenej školy má byť miesto pre seniorov

Po viac ako desiatke rokov dostala budova novú nádej.

4. sep 2021 o 16:19 Nikola Capeková

Hornú školu v Nesluši navštevovali žiaci naposledy približne pred trinástimi rokmi. Pre nedostatok školákov, i v súvislosti so znižujúcim sa počtom narodených detí, dané zariadenie zatvorili.

Možno vás zaujme

Možno vás zaujme Nový školský rok priniesol zmeny. Pre kysuckých žiakov i škôlkarov Čítajte

Druhá základná škola v obci vo svojom fungovaní pokračuje dodnes. Podľa údajov o histórii, uvedených na webe súčasnej Základnej školy s materskou školou Nesluša, začalo množstvo žiakov v obci pomaly klesať už v roku 1973, a to pre odchod mladých ľudí do Kysuckého Nového Mesta.

Menej žiakov evidovali aj v školskom roku 1983/84. „Zo 735 žiakov pri otvorení novej školskej budovy, klesol počet na 456 detí,“ uvádza sa na webovej stránke školy. Z ich množstva postupne ubúdalo aj naďalej.

Plánovali zariadenie pre seniorov či byty, neúspešne

A hoci pre nedostatok žiakov osud k udržaniu školského prostredia budove na Vyšnom neprial, vedenie obce sa snažilo hľadať iné možnosti využitia objektu. V roku 2010 dalo vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu stavby so zámerom vybudovania zariadenie pre seniorov. V tom čase však miestny Dom opatrovateľskej služby Nesluša pre podobný účel kapacitne postačoval.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež FOTO: Práce na pumptracku v Čadci finišujú, pozrite si, ako to tam vyzerá Čítajte

Zvažovať teda začali myšlienku vybudovania nájomných bytov, pričom zámer schválilo aj obecné zastupiteľstvo. Úspech zožal i na strane širšej verejnosti. O byty sa uchádzalo takmer 20 záujemcov, pričom ich prevažná časť mala v obci trvalý pobyt. Napriek tomu, zo strachu pred možným nasťahovaním neprispôsobivých nájomcov, zorganizovali občania dediny petíciu a predstavy o bytoch sa skončili.

Vandalom čoskoro odzvoní

Medzičasom, pri hľadaní ďalšieho adekvátneho využitia budovy starej školy, objekt chátral a neraz sa stal predmetom vandalizmu. V roku 2015 boli z jeho priestorov vyvezené 3 veľkokapacitné kontajnery odpadu. „Aby sa zabránilo poškodeniu obvodových múrov, namiesto vytrhaných odkvapových rúr boli namontované plastové rúry,“ uvádza sa na stránke obce Nesluša.

Avšak, ako nás informovala starostka obce Zuzana Jancová, v Nesluši je naplánované budovanie optickej siete pre rozšírenie kamerového systému. Okrem majetku či zdravia občanov a verejného poriadku bude týmto spôsobom chránená konkrétne aj spomínaná budova. Navyše, jej budúcnosť by mala byť svetlejšia ako doteraz.

Objekt môže zachrániť firma z Bratislavy

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí v septembri 2020 prerokovalo žiadosti od dvoch firiem na odkúpenie pozemku. Budova bývalej školy aj s priľahlým pozemkom bolo predaná spoločnosti z Bratislavy za 52-tisíc eur, čím prevýšila ponuku ďalšej firmy o 2-tisícky.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Farár zo Skalitého Martin Danišek: Pápež sa prihovorí aj neveriacim Čítajte

Na mieste by mala vybudovať zariadenie pre seniorov. Ak by sa jej projekt zrealizovať nepodarilo, objekt sa vráti do rúk obce a firma jej nechá bezodplatne projekty pre stavebné povolenie. Situáciu zatiaľ pozdržala pandémia koronavírusu, značne ovplyvnila napríklad získavanie potrebných informácií z verejnej správy ohľadom dotácií na realizáciu projektu.