Hidden Music Fest: Rodinný festival s atmosférou megakoncertu

Aj počas tohto leta si priaznivci kvalitnej rockovej hudby mohli užiť tradičný turzovský Hidden Music Fest.

6. sep 2021 o 12:21 Pavol Stolárik

Festík počas trinástich rokov nadobudol na význame a to aj vďaka tomu, že kapely, ktoré na ňom účinkujú nepatria medzi hlavný prúd. Takých festivalov je v okolí dostatok. Hidden Music Fest je jednoducho svoj.

Štyri nadupané kapely zabávali približne stovku nadšencov a priniesli im riadnu dávku poriadne tvrdej muziky.

Ani tentokrát nechýbali zvučné mená, ktoré boli zárukou ozajstnej dávky rocku. O kom teda hovoríme? Čo poviete na mená Chorá doba, Over All. Mad Frequency a Rage Against the Machine - guerrilla tribute band? A ono to fungovalo. Nielen mládež, zamilované páriky naladené na metalovú vlnu, ale aj veľa rockerov v najlepších rokoch oprášili džínsové bundy a vesty a vyrazili nabiť sa riadnou dávkou energie.

Ale čo viac než práve rocková hudba môže byť oným ventilom, ktorým unikne von všetok nahromadený odpor k zavedeným opatreniam a lockdownu. Podľa toho to tiež v Turzovke vyzeralo. Muzikanti vyzerali extravagantne, všetko bolo veľmi nahlas.

Kapela Chorá doba (zdroj: Richard Novák)

Na začiatku zazneli gitarové rífy kapiel Chorá doba a Over All. Prekvapenie pripravili muzikanti z Kysuckej Mad Frequency. Kapela sa začala formovať v roku 2002 po rozpade skupiny No Entry. K rytmike z No Entry sa pridávali postupne ďalší muzikanti, začalo sa, s nácvikom coverov a hľadaním tej správnej chémie. Názov Mad Frequency začali chalani používať od polovice roku 2003 a debutový album vznikol v roku 2004.

Za dobu fingovania sa v kapele vystriedalo niekoľko muzikantov. Počas Hidden Music Festu na pódiu pred svojimi fanúšikmi vystriedali všetci, zobrali do rúk nástroje a zahrali a zaspievali rockové pecky z celej éry kapely.

„No, chalani si nachystali také prekvapenie. Zvláštnosť bola, že sa objavila na pódiu na tri skladby zostava z roku 2004 a na jednu skladbu zostava z roku 2008,“ hovorí líder MF Rudy Zajac.

„Ja som sa nikdy netajil tým, že Mad Frequency bol vždy tímový projekt. Na každom cédéčku bolo vidno, aká partia sa zišla a ten rozdiel je rozpoznateľný. Ja si veľmi vážim ľudí, ktorí na tom pracujú ,alebo sa s nami bavia. A ja som rád že sme sa spoznali. Každý chlap z tej kapely dal do toho svoju frekvenciu, ktorú si nenechal pre seba, ale odovzdal ju tej kapele a lebo to sa nedá prekonať. A tie nahrávky hovoria za všetko. Ďakujem chalanom za ten vklad do kapely za tie roky. Najväčší úspech je to, že sme ešte stále tu,“ vyjadril sa frontman kapely.

Mad Frequency (zdroj: Richard Novák)

Doposiaľ Mad Frequency natočila tri cédéčka, to tretie ešte nevyšlo, ale natočené je.

„Nevyšlo preto, lebo jednoducho nemáme ho prečo ho zatiaľ vydávať. Koncertov nie je toľko ako po iné roky, a keďže naše CD sa predávajú hlavne na koncertoch, počkáme si na tú správnu chvíľu,“ dodáva Rudy.

Aj keď v minulom roku panovala Slovensku pandémia a nastavené opatrenia, Hidden Fest sa podarilo Rudymu zorganizovať aj v minulom roku.

„Bola to úplná náhoda, keďže bol posledný deň lockdownu. Takže vlastne ja som zatiaľ nevynechal žiadny rok. Je to taký rodinný festival, pre 150 ľudí, a myslím si, že každý si z tej zábavy zoberie to, čo chce,“ vysvetľuje organizátor.

„Poviem, že som sa bál propagovať túto akciu, pretože sme boli vypredaní. Deň pred koncertom som oznámil, že je vypredane, a uverejnil som program. Vzhľadom na kapacitu, ktorá tu bola. Bohužiaľ, situácia, ktorá je, nás promotérov veľmi veľa limituje. Bojíme sa urobiť úspešnú akciu, pretože sa nechceme dostať do problémov kvôli tomu, že sme zorganizovali akciu, kde bolo veľa ľudí. Musíme byť veľmi opatrní. Dnes to bola super akcia, prišlo tu okolo stovky ľudí, ktorí sa bavili a ktorým sa páčilo to, čo tu videli a počuli, a ktorí sa tu prišli zabaviť,“ uviedol Rudy Zajac.

Chalanov z Mag Frequency čaká v najbližšej dobe koncert v obci Skalité na Rozlúčke s letom už 10. septembra. Po nich vystúpi legenda IneKafe.

Rage Against the Machine - guerrilla tribute band (zdroj: Richard Novák)

Po úžasnom koncerte Mad Frequency nastúpili na pódium Rage Against the Machine - guerrilla tribute band, tribute najznámejších revolucionárov v hudobných dejinách. Tribute vysoko hodnotený kritikou i fanúšikmi. Najlepší hudobníci z Partizánskeho hrajú najväčšie skladby californských Rage Against The Machine v podaní jedna k jednej.

Kapelu chalani založili v decembri 2010 v Partizánskom. Hrá v zostave Lukáš FUXo Gašparík (spev), Juraj Kankula (gitara), Vlado Dobiaš (basová gitara) a Lubo Zubek (bicie).

Aj na Hidden Feste vpálil do ľudí Fuxo svoj diel šialenstva, emócií a skvelej hudobnej prezentácie. Rockeri sa vybláznili aj na songy "Killing in the Name , Bulls on Parade" či "Bombtrack".

„V piatok sme odohrali koncert prvýkrát v Turzovke na Hidden Feste. Ako poslední sme mali veľmi ťažkú úlohu rozhýbať už tak vyžmýkané publikum po skvelých kapelách, ale sme radi, že ste sa s nami zabavili a zaspomínali na skladby RATM. Obrovská poklona Rudymu a jeho tímu za skvelú organizáciu. Nevieme kedy sa uvidíme live nabudúce a silno dúfame že jeseň a zima sa bude dať,“ vyjadrila sa kapela na sociálnej sieti po odohratí koncertu.

