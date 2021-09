Víkend na Kysuciach bude plný hviezd aj športu

Vyberte si z podujatí, ktoré pre vás pripravili organizátori v Kysuckých mestách a obciach.

7. sep 2021 o 16:17 Pavol Stolárik

Piatok 10. september

IneKafe v Skalitom

Rozlúčka s letom 10.9.2021 o 20:00 bude tentokrát v Skalitom úplne iné kafe. V Skalitom privítajú legendárne INEKAFE a skvelých predskokanov MAD FREQUENCY.

Skupina IneKafe (zdroj: archív IK)

Skupina INEKAFE po opätovne vynútenej koncertnej pauze zapríčinenej pandémiou COVID-19 absolvuje koncertnú sezónu LETO 2021, ktorá trvá už od začiatku júla a bude až do konca septembra.

Článok pokračuje pod video reklamou

Termín: 10.9. 2021 o 20:00 hod., Amfiteáter SKALITÉ

Program: 20:00 - 20:45 MAD FREQUENCY, 21:15 - 22:45 INEKAFE

Vstupné v predpredaji: 15,- eur

Predpredaj vstupeniek: Obecný úrad Skalité a z pohodlia domova si môžete zakúpiť vstupenky online v sieti ticketportál.

Prečítajte si

Prečítajte si Hidden Music Fest: Rodinný festival s atmosférou megakoncertu Čítajte

Sobota 11. september

Nielen darcom krvi zahrá v Čadci Gladiátor

Viete, koľko je obetavých ľudí, ktorí darujú svoju krv, aby pomohli iným? Aj v našom regióne sú desiatky pravidelných darcov krvi. 11. septembra sa uskutoční koncert práve pre nich.

Skupina Gladiátor (zdroj: Archív kapely)

Záujemcovia, ktorí sa zapojili do výzvy darovania krvi Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci, získali prednostnú vstupenku na nultý ročník projektu Daruj krv, daruj život a zaslúžene si tak môžu užiť koncerty kapiel GLADIATOR a MAD FREQUENCY.

Skvelá správa pre tých, ktorí darovať krv nemohli, či nestihli a radi by sa zúčastnili nášho podujatia. Vstup bude pre všetkých ZDARMA.

Koncert začína o 19. hodine na mestskom kúpalisku v Čadci.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Foto: Dni mesta Krásno nad Kysucou Čítajte

Pozvánka na svätú omšu u Greguší v Makove

Osada Greguše (zdroj: obec Makov)

Srdečne všetkých pozývame na slávenie svätej omše pri zvonici v makovskej osade u Greguší. Pobožnosť sa koná v sobotu 11. septembra 2021 o 12.00 hod.

Nedeľa 12. september

21. ročník medzinárodného behu na Veľkú Raču

Medzinárodný beh na Veľkú Raču (zdroj: Internet)

Štart: 10:00 hod. hl. kat., 10:15 hod. deti.

Dlžka trate: 6 100 m, prevýšenie 592 m

Povrch: lesná cesta + chodník

Kategória: juniori, juniorky,

muži: do 40 rokov - A

do 50 rokov - B

do 60 rokov - C

nad 60 rokov - D,

ženy: do 35 rokov - E

do 50 rokov - F

do 60 rokov - G

nad 60 rokov - H

Organizátor: Horská záchranná služba - Malá Fatra - Kysuce, Obec Oščadnica, OZ HS KYSUCE, Snowparadise Veľká Rača

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Rezbárske sympózium v Oščadnici spomienkou na Peťa Harvana Čítajte

V Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke sa počas Dňa dreva rozozvučia píly

Deň dreva vo Vychylovke (zdroj: Kysucké múzeum)

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej činnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci so spoločnosťou Drevostavby Straka s. r. o. pripravilo ďalší ročník podujatia Deň múzeí v prírode- Deň dreva, ktoré sa uskutoční 12. septembra 2021 v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke.

Program bude naozaj bohatý, od 12:00 do 15:30 hod. si návštevníci budú môcť pozrieť v jednotlivých usadlostiach prezentáciu rôznej práce s drevom. Na lúke pri základom kameni prebehne lúpanie kôry z dreva pomocou škrabákov a obojručných nožov tzv. poriezov. V ďalšej usadlosti zasa uvidia majstrov tesárov pri kresaní trámov z dreva, ale dozvedia sa aj, ako sa opracovávajú a čapujú trámy. Samozrejme nebudú chýbať ani ukážky výroby štiepaného šindľa a na svoje si prídu i najmenší návštevníci, pre ktorých je pripravená súťaž v hode klátikom na terč. Zaujímavosťou a zároveň novinkou tohto podujatia bude nultý ročník súťaže v párovom pílení dreva ručnou pílou, ktorá nesie názov „Keď sa píly rozozvučia“. Prihlásiť sa môžu, ženy, muži, priatelia a priateľky do 8. septembra 2021 na t. č.: +421 41 4397 219, +421 41 4321 386 alebo e-mailom hnidkova@kysuckemuzeum.sk, fickova@kysuckemuzeum.sk, janculova@kysuckemuzeum.sk. Počas celej súťaže od 13:00 do 15:00 hod. bude vyhrávať Ľudová hudba Starejší z Novej Bystrice. Okrem bohatej ponuky originálnych remeselných výrobkov, kultúrneho zážitku a súťaží ponúkame návštevníkom príjemnú, priateľskú atmosféru v lone kysuckej prírody.

V prípade, že aj vy chcete zaradiť pripravované podujatie do nášho infolistu, pošlite mail na adresu: pavol.stolarik@petitpress.sk

Možno vás zaujme