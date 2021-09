Ako sme žili v Československu: Rudinská

MY Kysucké noviny prinášajú unikátny seriál Ako sme žili v Československu, ktorý mapuje život v obciach a organizáciách v našom regióne medzi rokmi 1918 až 1992.

9. sep 2021 o 9:02 Redakcia

Obec Rudinská bola podľa písomných záznamov vyčlenená z chotára obce Rudina a vyvíjala sa samostatne. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1579 a Rudinská sa tu spomína ako novopostavená obec.

V 19. storočí bola jednou zo známych drotárskych obcí. Drotári brávali so sebou na vandrovky aj svojich synov, alebo chlapcov zo susedstva ako učňov – džarkov.

V kronike obce sa uvádza, že počas prvej svetovej vojny niektorí občania odchádzali za prácou do zahraničia – do Francie, do Belgie, alebo narukovali.

Obdobie l. Slovenskej republiky bolo v Rudinskej v celku pokojné. Ľudia sa živili prácou na poliach, chovom dobytka a niektorí vo fabrikách – Sukénka v Žiline a ZVL v Kysuckom Novom Meste. V 80-tych rokoch figurovali v obci dve malovýrobné prevádzky – Slovšport a Rozvoj. Boli tu zamestnaní ľudia aj z okolitých obcí.

Zavedením autobusovej dopravy z Rudinskej do Kysuckého Nového Mesta v roku 1952 sa ľuďom uľahčilo cestovanie za prácou.

S výstavbou kultúrneho domu v roku 1972 sa začalo rozvíjať aj ochotnícke divadlo. Všetky naštudované divadelné hry sa odohrávali v sále kultúrneho domu. Pod vedením p. Játiovej vznikla folklórna skupina KOPANICE.

Vyučovanie v prvej škole v obci sa začalo v roku 1875. Drevenú školu vybudovala rímsko-katolícka cirkev. Prvým učiteľom bol Ján Ramšák, rodák zo Skalitého. V roku 1948 nechala obec postaviť montované budovy, v ktorých boli štyri učebne. Veľkým medzníkom v obci bol 1. september 1962, kedy bola otvorená novopostavená základná škola, ktorá funguje dodnes.

Kaplnka Nepoškvrnenej Panny Márie je situovaná v strede obce. Srdcom interiéru kaplnky je ornamentmi zdobený bohostánok a nad ním súsošie Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Súčasťou interiéru je empírový dvojradový luster z 1. polovice 19. storočia, ktorý je od roku 1969 zapísaný do zoznamu kultúrnych pamiatok.

Tak ako v ostatných kútoch Kysúc, ani tu nebol život ľahký, ľudia trpeli na chudobu, ale boli veľmi bohatí svojim duchom, pracovitosťou a pohostinnosťou.