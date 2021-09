Učil sa na videách a chybách. Dnes je z Kysučana šikovný remeselník

Remeselná práca má byť podľa neho radosťou, nie povinnosťou.

13. sep 2021 o 13:27 Nikola Capeková

Zvykne sa hovoriť, že remeslo má zlaté dno. Kto ho teda ovláda, mal by podľa príslovia zarobiť i zbohatnúť vždy. A hoci sú zručnosti remeselníkov cenné stále, poctivým remeslom sa v súčasnosti uživia len máloktorí. Tradičnú, ručnú, výrobu uchovávajú aj niektorí Kysučania. Prevažne však ako hobby popri práci. Jedným z nich je aj Dušan Rakovan z Radole, nožiar, remenár i brašnár.

On sám sa pri vlastnoručnej výrobe nemal od koho učiť. Zdokonalil sa na vlastných chybách a postrehoch. Ako tvrdí, remeslo sa do životov postupne vracia a o výrobky je záujem. Avšak to sa viacerí snažia meniť na biznis, chcú viac zarobiť, stihnúť aj ušetriť. Poctivosť sa môže vytrácať. Rakovan patrí k remeselníkom, ktorí sa snažia danú prácu uchovať ako svoj koníček a radosť, nie povinnosť a zdroj obživy.

Za 5 rokov sa vypracoval na spomínaného nožiara, s čím si osvojil i zručnosti kožiara, rezbára a okrem manuálnej zdatnosti aj istý cit pre estetiku. Ak sa vám dnes dostane do rúk výrobok s nenápadným znakom raka, pôjde s veľkou pravdepodobnosťou o jeho poctivú prácu. V rozhovore nám o svojom remesle povedal viac.

Ako ste s nožiarstvom vôbec začali?

Tak ako každý chlapec na základnej škole som sa zaujímal o mužské veci. Čítal som knihy o živote v prírode, zálesactve, požičiaval som si ich stále viac z knižnice, pozeral na premietané filmy. Ako sa doba vyvíjala, postupne som si začal texty sťahovať do mobilu, neskôr som sledoval viaceré videá ohľadom prežitia v prírode, až som narazil na video v češtine o výrobe nožov.

AJ TOTO SA DOZVIETE čo všetko je remeselník po pár rokoch schopný vyrábať

s akými materiálmi pracuje

aké môžu byť ceny vlastnoručných výrobkov

ktorá koža či oceľ je na podobnú prácu najlepšia

vďaka čomu efektívne ošetrite svoj nábytok

V tom čase som sa chcel zároveň viac venovať synovi, aby sa čo to priučil, a navrhol som mu taký spoločný projekt. Začali sme spolu vyrábať prvý nôž. Tam mal predsa možnosť vyskúšať si brúsenie, rezanie, vŕtanie, zváranie, všetko možné. Tým sa to postupne začalo. Spravil som prvý nožík pre moju ženu na huby, potom ďalší... Výrobky som ukázal kamarátom, známym a ľudia sa o mojej práci dozvedali jeden od druhého.

