Výzva Zdolaj Kysuce: Tu nahrávajte fotky z vrcholov

Výzva štartuje, prihlásiť sa dá najneskôr do 30. septembra.

15. sep 2021 o 10:03 Redakcia

V stredu 15. septembra oficiálne odštartovala výzva Zdolaj Kysuce. Zaregistrovaní účastníci budú do 30. novembra 2021 zdolávať šesť kysuckých vrcholov: Veľká Rača (1236 m n. m.), Veľký Javorník (1072 m n. m.), Veľký Polom (1067 m n. m.), Ľadonhora (999 m n. m.), Javorské (860 m n. m.), Kalinový vrch (816 m n.m.).

Každý, kto v tomto období zvládne našu výzvu, je automaticky v hre o zaujímavé ceny, napríklad o trojdňový wellness pobyt. Pozor, musí byť registrovaný, zdolať vrcholy a nahrať fotky do nášho formuláru.

Do výzvy Zdolaj Kysuce, zasadíš strom, sa môžete prihlásiť najneskôr do 30. septembra 2021. Vďaka vám a sponzorom zasadíme v piatich základných školách na Kysuciach ovocné stromy, ktoré budú rásť spolu so žiakmi týchto škôl.

V prípade akýchkoľvek informácií nás kontaktujte:

Email: radoslav.blazek@petitpress.sk

Tel.: 0902 151 151