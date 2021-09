Piata liga v réžii Kysuckých klubov, Staškov boj o prvenstvo nezvládol

Čadca negatívnu sériu neprerušila

15. sep 2021 o 12:48 Adam Dudiak

3. liga

TJ Tatran Krásno nad Kysucou – MFK Žarnovica 3:1 (1:0)

Krásno začalo aktívne a v 7. minúte šlo do vedenia, keď sa presne trafil tradičný autor gólov Branislav Macura – 1:0. Zápas mohlo Krásno rozhodnúť už do konca polčasu, no doslova zmárnilo štyri vyložené šance.

Článok pokračuje pod video reklamou

V úvode druhého polčasu skórovali domáci po rohovom kope, keď vytúžený cieľ konečne našlo zakončenie Mariána Jarabicu – 2:0.