Rezerva Makova doma zničila Rudinu, 6-gólový Zimka

Oščadnica si napravila reputáciu výhrou vysoko 8:1

15. sep 2021 o 13:01 Adam Dudiak

6. liga

Ochodnica – FK Polom Raková 1:2 (0:2)

Hostia do zápasu vkročili lepšie a už v 20. minúte viedli po dvoch góloch Luteru 0:2. Domáci si vypracovali niekoľko sľubných príležitostí, ale gólovo sa nepresadili. Po zmene strán šla Ochodnica za vyrovnaním a v 64. minúte znížil na rozdiel jedného gólu Židek. V 66. minúte mohla dokonca Ochodnica vyrovnať, ale pokutový kop nepremenil Gavlas. Domáci mali do konca zápasu ešte niekoľko šancí, no Raková si výsledok postrážila a z Ochodnice odchádza s plným bodovým ziskom.