Za pápežom cestovali aj Kysučania. Stretnutie prekročilo ich očakávania

V tej chvíli som sa neubránil slzám, hovorí účastník stretnutia.

17. sep 2021 o 19:02 Nikola Capeková

Slovensko sa v uplynulých dňoch tešilo návšteve pápeža, v histórii krajiny v poradí štvrtej. Trikrát navštívil Slovensko pápež Ján Pavol II. Prvý raz, v roku 1990, ako súčasť Česko-Slovenska, v rokoch 1995 a 2003 už ako samostatnú republiku.

Tento rok, od 12. do 15. septembra krajinu svojou prítomnosťou poctil pápež František. Na pastoračnú návštevu priletel v nedeľu popoludní, pričom na bratislavskom letisku M. R. Štefánika ho privítali traja najvyšší ústavní činitelia s delegáciou a slovenskí biskupi. Členovia detského folklórneho súboru Lúčka v krojoch z Važca ho privítali, tradične, chlebom a soľou. Svätý Otec dostal tiež kyticu z pôvodných slovenských druhov rastlín a bylín.

Na letisku ho zároveň vítalo približne 500 veriacich z farnosti v bratislavských Vajnoroch, kde v roku 1990 celebroval svätú omšu pápež Ján Pavol II. pri svojej prvej návšteve Slovenskej republiky.

Pápež František sa počas svojej návštevy stretol s najvyššími predstaviteľmi štátu, so zástupcami náboženských obcí, ako aj židovskej či rómskej komunity. Okrem Bratislavy zavítal do Košíc, Prešova a Šaštína, kde sa s ním stretla široká verejnosť, vrátane Kysučanov. Niektorí sa o dané chvíle s nami podelili.

Zaujala ho ľudskosť

„Vnímal som túto udalosť ako príležitosť, ktorá sa už nemusí opakovať. A keďže som spĺňal všetky podmienky a nič mi nebránilo v ceste, tak som neváhal a prihlásil sa na autobus, ktorý išiel z nášho mesta,“ píše účastník stretnutia Milan Neveďal z Kysuckého Nového Mesta, „pre mňa, ako veriaceho, bola dôležitá skutočnosť, že som mal možnosť vidieť Sv. Otca naživo, čo sa nie každému počas života podarí.“

Milan Neveďal

Ako popisuje, zhodou okolností mal možnosť vidieť pápeža z blízkej vzdialenosti, a to jeho očakávania nielen naplnilo, ale dokonca prekročilo. Na stretnutí ho zo strany pápeža zaujala predovšetkým ľudskosť, prirodzenosť, spontánnosť a jednoduchosť, keď počas príchodu do areálu v Šaštíne všetkým zúčastneným kýval a usmieval sa na nich.

„Zároveň ma oslovuje aj jeho charitatívny rozmer, keď sa zaujíma o chudobných, chorých a opustených,“ približuje Neveďal.

Hlboký zmysel malo každé jeho slovo

Jedinečnú šancu dostať sa do blízkosti pápeža Františka využila aj rodáčka z Čadce Ivana Bukovanová, spolu so svojimi kolegyňami. „Keď sme kráčali z parkoviska do areálu na omšu, prešiel v papamobile priamo pred nami Sv. Otec. Bol to neskutočný zážitok, ťažko opísateľný. Jeho milý úsmev a pokoj, ktorý vysiela, je očarujúci,“ spomína.

Ivana Bukovanová

Svätá omša bola nádherná a ako hovorí, každé jedno slovo sa jej dotklo a malo hlbokú myšlienku. „Bolo to veľmi krásne a budem na to vždy spomínať. Jednoznačne ma to posilnilo v mojej ceste viery, nezastaviť sa a pokračovať v ceste viery, ako vyzýva pápež František,“ napísala nám Bukovanová.

Neubránil sa slzám

O významnej, podľa jeho slov, v živote cennej a nenahraditeľnej chvíli nám povedal i Vladimír Halvonik. „Napriek nedobrému zdravotnému stavu som veľmi zatúžil aspoň pohľadom dotknúť sa človeka, ktorý nesie toľké bremeno sveta na svojich pleciach a sláviť s ním eucharistiu. Očakávania som nemal až do chvíle, keď sa ma dotkla jeho svätosť, ktorú vyžaruje a ktorú vlastní iba človek prežiarený Bohom. V tej chvíli som sa neubránil slzám a preniklo má veľké šťastie,“ podelil sa s nami o svoje pocity.

Oceňuje tiež význam každého slova zo strany hlavy cirkvi. „Určite v čase falošných prorokov je Sv. Otec František pre mňa naozaj Petrom a skalou, na ktorej bude stáť a o ktorú sa bude opierať moja viera,“ dodal Halvonik.

Okrem zážitku odišli s antigénovými samotestami

Kysuckí účastníci potvrdili aj dobrú organizáciu podujatia, pričom nám popísali aj priebeh vstupu do areálu.

„Nakoľko som očkovaná, pri vstupe mi skontrolovali a načítali vstupenku, urobili osobnú prehliadku, plus skontrolovali obsah ruksaku. V areáli sme používali rúško a pri východe sme dostali dva kusy ´antigénu´ na otestovanie sa doma. Oceňujem skvelú organizáciu!“ komentuje Bukovanová.

„V areáli boli všetci účastníci umiestnení v sektoroch, ktoré mohli opustiť až po odchode Sv. Otca,“ dopĺňa Neveďal a napokon, ako podotkol Halvonik, pri toľkej mäse ľudí je sebadisciplína a poslušnosť na mieste, treba chrániť seba a myslieť na druhých.