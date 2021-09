V Čadci opäť spustili fontánu na Palárikovom námestí

Nové led osvetlenie je vo večerných hodinách pastvou pre oči.

17. sep 2021 o 20:20 Pavol Stolárik

Fontána na Palárikovom námestí v Čadci opäť ožíva a je krajšia ako kedykoľvek predtým.

Ako uviedol na sociálnej sieti primátor mesta Milan Gura, fontána má za sebou príbeh, ktorý obyvatelia mesta nepoznajú.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Keď som nastupoval v prvom funkčnom období ako primátor, bolo mojou prioritou zlikvidovať zhorenisko Palárikovho domu, ktoré roky nikto neriešil. Podarilo sa nám vybudovať malé námestie. Súčasťou tohto námestia bola fontána. Bola naprojektovaná a vybudovaná. Avšak od samotného začiatku s ňou bolo množstvo technických problémov,“ uviedol primátor mesta a dodal, že najsmutnejší fakt sa stal krátku dobu po otvorení tohto priestoru.

„Pán, živnostník, ktorý túto fontánu zostrojil, žiaľ, zomrel. Jeho živnosť nik neprebral, takže naše reklamácie boli neúspešné. Tak sme sa túto fontánu snažili aspoň ako-tak držať pri živote. Avšak zub času ju nahlodal natoľko, že sme museli pristúpiť k úplnému ukončeniu prevádzky tejto fontány,“ povedal Milan Gura.

Mesto hľadalo firmu, ktorá by bola ochotná sa pustiť do rekonštrukcie. Nikto nechcel fontánu rekonštruovať, chceli začať úplne odznova. To však samospráva nechcela.

„Tento rok som našiel spoločnú reč s Čadčanmi, ktorí boli ochotní sa pustiť do rekonštrukcie. Nikto netušil, čo všetko je pred nami. Trvalo to síce podstatne dlhšie, ako bol predpoklad, avšak nakoniec sa to podarilo. Veľmi sa z toho teším a verím, že táto fontána bude skrášľovať naše mesto mnoho rokov,“ dodal Gura.

Vymeniť bolo treba čerpadlá, ktoré vháňajú vodu do trysiek, aby bol v okruhu správny tlak. Vyšlo najavo, že pravdepodobne v dôsledku chybnej realizácie voda z vodného systému fontány jednoducho odtiekla.

Firma sa tak musela popasovať aj s veľkým únikom vody, bolo treba rozobrať dlažbu, všetko vyčistiť, opäť ju položiť a dno fontány utesniť silikónovým lepidlom.

Úplne nové je aj LED osvetlenie. Krása fontány teraz vynikne oveľa viac najmä vo večerných a nočných hodinách, teda za tmy. Fontána poskytne počas teplých dní všetkým nielen osvieženie, no ulahodí aj oku.