FOTO: Prichádza jeseň, Kysučania sa lúčili s letom

Samosprávy aj organizácie regiónu Kysúc pripravili tradičné hodové slávnosti aj rozlúčky s letom.

21. sep 2021 o 14:45 Pavol Stolárik

Leto je nenávratne preč. Neukazuje to len dátum v kalendári. Aj teploty postupne klesajú a večery sú čím ďalej chladnejšie.

Obce, mestá, aj organizácie z regiónu Kysúc v posledné letné dni a víkendy tradične organizujú pre svojich obyvateľov aj návštevníkov rôzne podujatia. Niektoré vsadili na rozlúčky s letom, v iných usporiadali v druhej polovici každoročne plánované hodové slávnosti. Oba formáty majú spoločné to, že sa ľudia môžu vyblázniť na koncertoch známych aj menej známych skupín či spevákov.

Pre tých, ktorí sa koncertov osobne zúčastniť nemohli, prinášame aspoň niekoľko záberov od skvelého fotografa Richarda Nováka, ktorý spolupracuje s našou redkaciou.

IneKafe v Skalitom

V piatok 10. septembra sa v Skalitom rozlúčili s letom a prázdninami opäť koncertovo. Počasie bolo ešte príjemné letné a tak si mohli priaznivci kvalitného punkrocku podvečer užiť v príjemnej atmosfére. V amfiteátri obce sa konal koncert legendárnej skupiny IneKafe, ktorý bol napriek rôznym obmedzeniam a opatreniam, takmer vypredaný.

​Kapela počas vystúpenia ponúkla publiku svoje najväčšie hity, ktoré poznali a spievali s ňou aj mladšie ročníky. Fanúšikov dostala do varu skladbami Ďakujeme vám, Závisť či Ráno.

Queenshow v Rakovej

V nedeľu 12. septembra bolo zlatým klincom programu Rakovských hodov vystúpenie skupiny Queenshow.

V Queenshow podávajú poslucháčovi čo najvernejšie živé koncertné zvukové a vizuálne prevedenie fenomenálnej britskej skupiny Queen.

Ich dobre známe skladby ako Bohemian Rhapsody, I Want To Break Free, Under Pressure, Radio Ga Ga a mnoho ďalších si vyžadujú precíznosť po hudobnej aj technickej stránke. Preto skupina Queenshow hrá na presnej kópii gitary Red Special, ktorú pre kapelu vo Francúzsku vyrobil gitarár Mickaël Dansan.

Vďaka charakteristickým a dobovým kostýmom, ktoré mohli fanúšikovia vidieť na koncerte Queenshow bol ich vizuálny zážitok umocnený.

A musím povedať, že to chalani dali naozaj parádne. Práve pri ich koncerte si určite mnohí, skôr či neskôr narodení, zaspomínali na koncerty skupiny Queen ešte za života Freddie Mercuryho.

Rozlúčka s letom v Kysuckej knižnici

Vo štvrtok 16. septembra sa v priestoroch našej knižnice v podaní arménskej speváčky a klaviristky Karine Sarkisjan rozozneli tóny slovanských, arménskych a židovských piesní na koncerte World - Music.

Rodáčka z arménskeho Jerevanu predstavuje unikát na slovenskej hudobnej scéne svojou brilantnou kombináciou klavírnej hry a jedinečného vokálneho prejavu. Okrem toho sa Karine s obľubou venuje aranžovaniu ľudových piesní pre rôzne nástrojové obsadenia, ako aj zborových skladieb.

Bola to krásna rozlúčka s letom formou hudby a piesne.

