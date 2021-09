Autobus, ktorý v Čadci spôsobil nehodu, nemal platnú STK

Majiteľ súkromného dopravcu sa odmietol vyjadriť.

21. sep 2021 o 13:19 Lenka Drahňáková

Vo štvrtok 16. septembra sa na vjazde do Čadce z Rakovej stala dopravná nehoda autobusu a troch áut.

Miroslav Steiniger, manžel účastníčky dopravnej nehody, nás upozornil, že autobus súkromného dopravcu VLABUSS, s.r.o., ktorý v kolóne nedobrzdil a narazil do áut pred sebou, nemal platnú STK.

Auto na totálku

Irena Steinigerová bola v čase dopravnej špičky aj so svojím kolegom na ceste do práce. Pred sebou zbadali kolónu áut, začali dobrzďovať, keď do nich zrazu zozadu narazil autobus. Náraz bol taký silný, že ich odhodilo na bok.

Hoci je auto zničené na „totálku,“ nikomu sa, našťastie, nič vážne nestalo. Účastníci si so sebou odniesli najmä psychickú traumu. Manželke sa ponáhľal na pomoc manžel Miroslav Steiniger.

„Na mieste som videl brzdnú dráhu autobusu len po jednom kolese, bolo mi to podozrivé,“ vysvetľuje.