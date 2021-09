Po úraze nemal vôbec vzpierať. Dnes je Vladimír Macura majstrom Európy

Vzpieranie v Krásne nad Kysucou dosiahlo ďalší veľký úspech. Na európskom šampionáte v Poľsku žiaril Vladimír Macura.

26. sep 2021 o 9:45 Milan Gončár

Poľské mesto Ciechanów hostilo majstrovstvá Európy vzpieračov v kategórii 15-17 rokov. Z oddielu TJ Tatran Krásno reprezentovali Slovensko Viktória Madajová (kategória do 59 kilogramov), Karol Špalek (do 96 kilogramov) a Vladimír Macura (do 102 kilogramov). Madajová zvládla v trhu 51 kg a nadhode 61 kg. Vytvorila si slovenský rekord a celkovo skončila na peknom 13. mieste. Špalek dostal nad hlavu v trhu 107 kg a v nadhode 139 kg. Celkovo sa umiestnil na 9. mieste.

Článok pokračuje pod video reklamou

Najväčší úspech dosiahol Vladimír Macura. Stal sa majstrom Európy v trhu 151 kg, vicemajstrom v nadhode 176 kg a v dvojboji 327 kg. Novopočeného šampióna sme po návrate oslovili, aby sa s nami podelil o svoje dojmy.

Titul majstra Európy máte vo vrecku. Aké pocity vo vás prevládajú po tomto veľkom úspechu?

- Je to veľké zadosťučinenie za rok tvrdej driny, bolesti a aj neistoty. No uvedomujem si, že to nie je nič výnimočné byť majstrom Európy medzi 17-ročnými. Viem, že je to len začiatok k ozajstným úspechom.