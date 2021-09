Makov a Krásno pohotovo, Staškov zaváhal. Kamil Koleno s hetrikom

V 5. lige vyhralo len Čierne, Skalité prišlo o pozíciu lídra tabuľky

27. sep 2021 o 17:25 Adam Dudiak

3. liga

MŠK Novohrad Lučenec – FK Čadca 2:0 (0:0)

Spočiatku sa hralo medzi šestnástkami. hostia. Šmahajčík sa takmer dostal do samostatného úniku, ale v poslednej chvíli ho domáci zastavili. O pár minút sa situácia zopakovala, ten istý hráč opäť zaváhal. Domáci hrozili po štandartkách, ale ich pokusy boli nepresné. Čadca mohla ísť do vedenia, lenže Krenželák miesto prihrávky Šmahajčíkovi do prázdnej brány volil zakončenie a jeho strela tesne minula bránu.

Druhý polčas začali aktívnejšie domáci, po náhodnej akcii Oláh prešprintoval Putyru a Lučenec šiel do vedenia. O dve minúty neskôr po nakopnutej lopte zvýšili na 2:0 záslehou Mózera. Hostí môže mrzieť rozpätie medzi 55. a 57. minútou, keď dvakrát kapitulovali. V zápase siahali minimálne na bod.

Góly: 55. K. Oláh, 57. M. Mózer. ŽK: Prívara. R Herdel, 95 divákov

ČADCA: D. Bobok – D. Rucek, R. Putyra, D. Prívara, T. Tlelka, D. Kubalák, M. Samuhel (83. D. Ondreáš), T. Pohančeník, V. Krenželák (72. S. Škorvánek), M. Šmahajčík (69. Š. Jarabek), M. Tvrdý

TJ Tatran Krásno nad Kysucou – MŠK Rimavská Sobota 6:0 (3:0)

Domácim sa podarilo zachytiť úvod zápasu, po peknej krídelnej akcii a peknom centri nasledovala výborná hlavička Macuru – 1:0. Rýchly protiútok donútil hostí faulovať, no strelec prvého gólu penaltu zahodil. Hostia po 2 nevyužitých šanciach inkasovali druhýkrát, Kamil Koleno obstrelil Gregora a vymietol vzdialenejšiu šibenicu. Ten istý hráč zvýšil v 33. minúte na 3:0.

Tesne po polčasovej prestávke Koleno zavŕšil hetrik – 4:0 a zápas sa dohrával. Kondičné nedostatky hostí potrestal Novotný strelou do prázdnej brány – 5:0. V 79. minúte Ševčík využil zle postavený múr, brankár siahol na loptu za čiarou.