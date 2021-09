Nezvýšil mu dres, ako brankár dostal vyhadzov. Teraz ho zdobí neuveriteľná štatistika 3 góly na zápas

„Spoluhráči ma brávali domov autom, kým ja som nemal ani občianku“

27. sep 2021 o 18:09 Adam Dudiak

Začínal s hokejkou v ruke. Kvôli mladému veku na prvom zápase v Kysuckom Novom Meste nedostal od trénera dres.

Na Štadióne pod Dubňom neskôr strávil ako brankár 5 futbalových sezón. Kariéra gólmana dostala červenú, keď nesplnil výškové požiadavky.

Avšak dnes sa stále len 16 ročný kanonier môže pýšiť 110 gólmi v 39 zápasoch.

V barážovom zápase o postup do prvej ligy rozvlnil sieť Lučenca 5-krát.

Zarytý fanúšik mužstva zo svätého mesta Anfield Road všetky góly venuje do neba babke.

Andrejovi Szíjjártóovi hrať pri starších rozhodne nie je cudzie. Výhodu kariéry, ktorú takmer celú odohral pri starších spoluhráčoch, teraz pretavuje v prvoligovom MFK Ružomberok.

Na úvod hokej, až potom futbal. Najprv Kysucké Nové Mesto, následne MŠK Žilina. Prezraďte ako tieto zmeny prebehli?

Oba športy som spočiatku hrával súčasne, no lopta mi lichotila viac ako puk. S futbalom som začínal, keď som mal 6 rokov v Kysuckom Novom Meste, pri o 2 roky starších spoluhráčoch, pretože moja veková kategória nebola založená. Po roku, na prvom zápase, tréner rozdával dresy a zostal mu posledný. Spomedzi hráčov som takisto nemal dres už len ja, no nedal mi ho. Vraj som bol príliš malý. Bol to vtedy môj posledný moment v Kysuci. Odišiel som do Žiliny, kde môj ročník fungoval.

Hrávate na poste hrotového útočníka, no aj táto rola si musela prejsť zmenou. Začínali ste totiž ako brankár. Čo ovplyvnilo zmenu pozície?