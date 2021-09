Branislav Chnúrik: Predísť otrave pomôže aj náhubok

Jeden z prvých príznakov otravy je zvracanie.

28. sep 2021 o 11:57 Lenka Drahňáková

Len pred pár týždňami zdvihol vlnu negatívnych emócií nález podozrivých špekáčikov na sídlisku Žarec v Čadci, v ktorých bol pravdepodobne jed na potkany.

Oslovili sme veterinára Branislava Chnúrika s otázkami, ako poskytnúť prvú pomoc psovi, ktorý zjedol niečo podozrivé a ako odhaliť prvé príznaky, že náš pes je otrávený.

V článku odpovedáme aj na tieto otázky Aké sú prvé príznaky pri otrave psíka

Či sa Branislav Chnúrik v nedávnej dobe stretol s otravou psíka

Či sa dajú otravy doliečiť, alebo mávajú fatálne následky

Čo treba robiť, ak sme si všimli, že náš pes zožral niečo podozrivé, prípadne sa nedopatrením dostal k nástrahám určeným na deratizáciu?

Najideálnejšie by bolo vyvolať u neho čím skôr zvracanie. Ak sa to však stane mimo ordinačných hodín, naša dojazdová doba je nejaký čas, a to už je potom zbytočné dávať niečo na zvracanie. Z tých domácich prípravkov ľudia zrejme látky, ako je peroxid vodíka, bežne doma nemajú, navyše to neodporúčam, lebo je nutné striktne dodržať riedenie.

Prvou pomocou by teda malo byť nasadenie živočíšneho uhlia, ktoré naťahá na seba toxíny a následne kontaktovať svojho veterinára. On už zhodnotí, aká tá dávka mohla byť, či je nutné ošetrenie na ambulancii. My ošetrenie na ambulancii odporúčame vždy, pretože je lepšie psíka skontrolovať, urobiť mu krvný obraz a nasadiť mu lieky, ktoré mu pomôžu. Aj keď nemáme istotu, či to ten pes zožral, je lepšie mu preventívne podať lieky, ako to potom riešiť v čase, keď už to nemá zmysel.

Nie vždy si však všimneme, že psík niečo takéto zjedol. Aké sú príznaky otravy u psíka?

Poväčšine, keď psík zožerie niečo cudzie, alebo teda nejakú návnadu, jeden z prvých príznakov je zvracanie.