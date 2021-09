Covid-19 bol témou Hálkovych lekárskych dní 2021 na Kysuciach

Na konferencii na Kysuciach prednášali odborníci z troch krajín na tému Covid-19.

29. sep 2021 o 13:22 Pavol Stolárik

V čadčianskom dome kultúry sa vo štvrtok 23. a piatok 24. septembra konala celoslovenská lekárska odborná konferencia s medzinárodnou účasťou - XXVII. Hálkove lekárske dni.

„Prvé Hálkove lekárske dni sa konali pred viac ako 40-timi rokmi 15. – 16. novembra 1979 a pokračuje sa v nich dodnes. V tomto roku sú opäť zamerané na oblasť intenzívnej medicíny s vysoko aktuálnou tematikou Covid-19,“ informoval riaditeľ Kysuckej nemocnice Martin Šenfeld.

Článok pokračuje pod video reklamou

Odborné témy prednášok prezentovali špičkoví významní odborníci z Čiech (Ostrava, Brno, Hradec Králové, Olomouc), Rakúska (Baden) a Slovenska (Bratislava, Košice, Martin, Žilina, Čadca).

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/GpF9oz-TPPk

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Na jar im tlieskali, teraz na protestoch niektorí lekárov preklínajú Čítajte

Organizátormi XXVII. Hálkových lekárskych dní sú Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny, Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Spolok lekárov Kysúc, Slovenská lekárska spoločnosť a Slovenská lekárska komora.

Medzinárodnú odbornú konferenciu otvoril Peter Szeghy, člen dozornej rady spoločnosti Slovenskej anesteziológie a intenzívnej medicíny a primár Oddelenia AIM Kysuckej nemocnice v Čadci.

"Vitajte na tomto medzinárodnom podujatí, ktoré sa týka mimoriadne frustrujúcej témy pre všetkých ľudí, a to infekcie Covid-19. Som rád, že nám to epidemiologická situácia dovolila usporiadať prezenčnou formou. Je to prvá akcia našej Spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny v tomto roku. Podarilo sa nám zabezpečiť množstvo odborníkov zo Slovenska, Českej republiky a Rakúska z rôznych odborov medicíny vrátane infektológov a imunológov. Dúfam, že spoločnými silami sa nám podarí poraziť tento nebezpečný vírus," povedal Peter Szeghy.

Primár Oddelenia AIM Kysuckej nemocnice v Čadci Peter Szeghy (zdroj: Pavol Stolárik)

Účastníkom a prednášajúcim sa prihovoril aj predseda Lekárskej komory v Čadci Michal Malicher.

Ďalej sa dozviete čo priali lekárom z prvej línie organizátori konferencie

ako sa očkovanie treťou vakcínou pozerá imunológ Miloš Jeseňák

prečo je podľa riaditeľa Kysuckej nemocnice Martina Šenfelda konferencia dôležitá

ako zhodnotil používanie Ivermektínu pri liečbe Covidu Vladimír Krčméry

pozrite si aj prednášku Vladimíra Krčméryho na Hálkovych lekárskych dňoch

plné znenie článku si prečítate vo vydaní týždenníka Kysuce v stredu 6. októbra

"Zahajujeme dnes 27. ročník Hálkových lekárskych dní na Kysuciach. Mám tú česť a to šťastie, že otváram dvanáste Hálkove dni. Sedemkrát ako predseda spolku lekárov Kysúc, a päťkrát ako spoluorganizátor, predseda lekárskej komory v Čadci. Posledných päť ročníkov sa organizuje pod vedením primára Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny Petra Szegyho, ktorý pozbieral všetky sily a zorganizoval svojich spolupracovníkov, kolegov, našli sa peniaze a teraz nás tu v Čadci čaká intenzívny zážitok," uviedol Malicher.