Dorastenci FK Čadca ťahajú obdivuhodnú sériu bez inkasovaného gólu

Treťoligista má našliapnuté za výbornou sezónou. Tréner ale v oblakoch nelieta.

2. okt 2021 o 8:35 Milan Gončár

Tréner Jaroslav Mravec (úplne hore vľavo) so svojimi zverencami. Dole vľavo Daniel Roman, prezident FK Čadca. (Zdroj: FK ČADCA)

Osem zápasov, plný počet bodov. Takmer štyridsať strelených gólov a ani jeden inkasovaný. Takáto vizitka je skutočne obdivuhodná a pochváliť sa ňou môžu futbalisti FK Čadca v kategórii U19, hrajúci tretiu ligu.

V tíme tak právom vládne veľká spokojnosť. Tréner mužstva Jaroslav Mravec však zostáva pevne nohami na zemi a vie, že jeho mužstvo musí ešte veľa pracovať, aby dosiahlo stanovené ciele. Kormidelník v rozhovore pre náš týždenník hovorí o aktuálnej forme, cieľoch či hráčskom potenciáli.

Vy ste si z tretej ligy urobili vlastnú súťaž. Čo stojí za vašou veľkou dominanciou?

V prvom rade poctivý prístup chlapcov k povinnostiam a dobrý kolektív. V našom tíme sú hráči, ktorí chcú niečo dokázať. Taktiež je dôležitá herná prax a srdiečko. Moji zverenci túžia po úspechu a preto sme tam, kde sme.

Máte najlepší útok a excelentnú defenzívu. Pracujete na tom, aby boli obe dokonale vyvážené?

Na systéme a hernom prejave pracujeme dlhodobo. Takže nejde o výsledok nejakej krátkodobej činnosti. Už pred rokom, v kategórii U17, sa chlapci naučili isté veci, ktoré chceme preniesť aj do nášho momentálneho herného prejavu. Minulý rok sme sa snažili na týchto veciach pracovať a dnes vidíme výsledok. Ako som ale povedal, ide o dlhodobý proces.

V tejto sezóne rezonuje najmä vaše víťazstvo 20:0 na pôde Seliec. Je to určite ojedinelá situácia, že mužstvo až takto dominuje. Aký to bol vlastne zápas?

V prvom rade musím povedať, že súper nehral v kompletnom zložení a mal o dvoch hráčov menej. To do značnej miery ovplyvnilo celkový priebeh. Prvý polčas ale nevyzeral, že by sme mali až tak dominovať. Neplnili sme systémovú taktiku a robili chyby. V šatni sme si museli povedať isté veci.

Po obrátke to už bolo iné, prejavila sa fyzická kondícia a domácim odchádzali sily. My sme šance využili a Selce rezignovali. Výsledok je vysoký, ale určite nie taký dominantný. Z tohto zápasu sme nerobili žiadne závery, ani sme nelietali v oblakoch. Skôr si aj teraz uvedomujeme, že išlo o zisk povinných bodov. Cieľ sme splnili a to, že sme vyhrali takýmto rozdielom, je len čerešnička na torte.

Váš tím stále neinkasoval. Osem zápasov bez gólu vo vašej sieti, to je naozaj slušná vizitka. Čo stojí za takouto skalopevnou obranou?