Biela pastelka: Na Kysuciach sa zbierkovalo v plnom nasadení

Aj napriek všade sa vznášajúcemu prízraku pandémie, čadčiansky výbor Základnej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých v Čadci v úsilí pripraviť hladký priebeh 20. ročníka celoslovenskej Zbierky Biela pastelka 2021 nepoľavil.

1. okt 2021 o 10:03 Pavol Stolárik

Posledný týždeň pred hlavným zbierkovým dňom bol naozaj hektický. V čase najintenzívnejšej mediálnej kampane funkcionári výboru so sympatizantmi a zbierkovými tímami nzaháľali.

Spolu so zodpovednými pedagógmi a dobrovoľníkmi z dvadsiatich dvoch partnerských škôl z Čadce, Turzovky, Krásna nad Kysucou, Skalitého, Čierneho, Svrčinovca, Oščadnice, Rakovej, Staškova a Podvysokej balíčkovali a doručovali zbierkové predmety, dolaďovali sa posledné detaily.

Článok pokračuje pod video reklamou

Biele pastelky rozdávali dobrovoľníci aj na Kysuciach (zdroj: Eva Amzler)

Celé snaženie vyvrcholilo v piatok 24. septembra, v hlavný zbierkový deň Bielej pastelky. Ulicami sa od rána do neskorého popoludnia pohybovali pastelkové tímy v rovnakých tričkách, so zapečatenou pokladničkou v ruke, s informačnými letákmi vo vrecku, ale hlavne s desiatkami, ba stovkami malých drevených pasteliek s pestrofarebnými tuhami.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pandémia opäť zasiahla aj zrakovo postihnutých Čítajte

„Za ochotu, nadšenie a pomoc všetkým veľmi pekne ďakujeme, o to úprimnejšie, že i v tomto období pre rastúcu tretiu vlnu pandémie sprevádzali našu verejnú zbierku otázniky. Za úspechom Bielej pastelky 2021 nepochybne stojí nasadenie osvedčeného výboru našej základnej organizácie. Veľmi nás potešilo, že ruku k dielu pridala väčšina oslovených, ktorí poskytli nielen svoje ľudské sily, ale aj dopravné prostriedky, vďaka čomu sme mohli zbierkový materiál pohodlne doručiť do všetkých partnerských škôl,“ povedal tajomník Z0 ÚNSS v Čadci Peter Halada.

Kurzy čítania a písania Braillovho písma sú pre nevidiacich dôležité (zdroj: Eva Amzler)

Každá jedna z odovzdaných bielych pasteliek je nápomocná nevidiacim a slabozrakým na ceste k nezávislému životu, každá z nich pomôže dofinancovať kurzy čítania a písania Braillovho písma, používania optických a kompenzačných pomôcok, najrôznejších sebaobslužných činností, varenia, pečenia, žehlenia až po upratovanie, nácvik práce s počítačom a mobilom či chôdze s bielou palicou i vodiacim psom.

„Za spoluprácu ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí s nami „pastelkujú“ už roky. Sú to Gymnázium Ľ. Štúra v Turzovke, ZŠ Mládežnícka v Krásne nad Kysucou, z čadčianskych škôl sú to SZŠ sv. Františka z Assisi, SOŠ pedagogická sv. M. Goretti, Gymnázium J. M. Hurbana, Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, SOŠ obchodu a služieb, SOŠ technická, ZŠ Rázusova, ZŠ Komenského, ZŠ M. R. Štefánika a ZŠ Podzávoz, ZŠ s MŠ Oščadnica 1374, ZŠ Ústredie 760 Oščadnica, ZŠ s MŠ Kudlov 781 Skalité, ZŠ s MŠ Vyšný Koniec 969 Čierne a ZŠ Ústredie 183 Čierne. Veľmi si vážime, že tento rok môžeme zoznam rozšíriť aj o ZŠ Podvysoká, ZŠ Raková, Cirk. ZŠ J. Palárika Raková, ZŠ Staškov a ZŠ Svrčinovec,“ vymenoval Halada tých, ktorí sa nie po prvýkrát zapojili do tejto charitatívnej akcie.

„Srdečná vďaka patrí mestám Čadca, Krásno nad Kysucou a Turzovka a, samozrejme, vám všetkým, ktorí ste svojím príspevkom nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom Bielej pastelky podporili. My vás nevidíme, ale ďakujeme, že vy vidíte nás,“ dodal na záver tajomník výboru.

Súvisiaci článok