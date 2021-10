Začínala v reality šou, prerazila na Instagrame. Kto je Queen Plačková?

O policajnej akcii v súvislosti s drogami a jednou osobou sa písalo veľa. Hoci je známa, niektorí jej meno poznajú len z počutia.

3. okt 2021 o 9:23 Nikola Capeková, SITA

Polícia uskutočnila 27. septembra policajnú akciu pod krycím názvom Chikara, počas ktorej vykonala viaceré prehliadky domov, ale aj iných priestorov.

Následne obvinili celkovo 15 osôb, pričom malo ísť o skupinu, ktorá od roku 2012 údajne vykonávala koordinovanú drogovú trestnú činnosť na území Trnavského, Bratislavského a Trenčianskeho kraja.

„Skupina vykonávala prostredníctvom vytvorenej štruktúry výrobu, distribúciu a následný predaj drogy zvanej pervitín,“ uviedla polícia s tým, že skupina tiež dovážala a predávala kokaín.

Ako tiež uvádza SITA, policajti zistili aj to, že od roku 2012 do apríla 2016 bol z dovezených voľnopredajných tabliet z Poľska vyrobený pervitín v hodnote približne 7 680 000 eur a v čase od apríla 2016 do konca roku 2018 v hodnote približne 19 800 000 eur. Skupina však podľa polície fungovala až do zadržania jej členov.

Obvinili aj influencerku Zuzanu S. P. a jej manžela Reného S. Polícia v obvinení konštatovala, že ide o dôležitých dílerov skupiny. „Asi od roku 2017 kupovali v rámci zločineckej skupiny kokaín od Pavla Š. a ten následne predávali ďalším užívateľom," napísala polícia v uznesení o vznesení obvinenia. Manželia na výsluchu po zadržaní vinu odmietali.

Zuzanu S. P. a jej manžela polícia obvinila zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi.

Pustili ich pre neexistenciu dôkazov