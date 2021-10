Do zbierky historického spolu pribudol trebuchet

Nový katapult vyrobil Anton Bukovinský z Krásna nad Kysucou.

4. okt 2021 o 9:56 Lenka Drahňáková

Historický spolok svätého Šebastiána snáď ani netreba predstavovať. Ich domovským hradom je Lietavský hrad, no objavili sa už aj na množstve podujatí na Kysuciach, ale aj na celom Slovensku.

Spolu s nimi cestujeme do 15. storočia, odhaľujeme čaro dávnych dôb a aspoň trochu okúsime život rytierov. Spolok sa zameriava na obdobie, kedy Lietavské panstvo vlastnil Pavol Kiniži – rytier kráľovského dvora Mateja Korvína. Ku svojej činnosti potrebujú aj dobové vybavenie, ako sú stredoveké zbrane, delá, stany a nábytok.

Že sú medzi členmi aj zruční majstri som sa dozvedela len nedávno. Spolok sa môže popýšiť vlastnoručne vyrobeným delom, ktoré dostalo krásne meno Barbora.

Len nedávno do ich zbierky pribudol katapult. Ako ma neskôr upozornil jeho tvorca, Anton Bukovinský, správne sa nazýva trebuchet. Kvôli svojej neobvyklej záľube si nedávno dokončil aj odborné vzdelanie v odbore puškár.

V rozhovore sa dočítate Na čo sa trebuchety v minulosti používali

Či sú ním vyrobené zbrane presné repliky

Ako dlho vyrábal delo či trebuchet

Čo ešte plánuje vyrobiť

Ako vznikla myšlienka vyrobiť si delo?

Začiatky siahajú až do roku 2002, kedy sme sa s partiou pokúšali vyrobiť stredovekú kušu. Vyrobiť niečo je jedna vec, aby bola zároveň tá vec funkčná a schopná streľby, to je vec druhá. Učili sme sa na vlastných chybách. A k nášmu koníčku sme okrem pekného odevu potrebovali aj zbrane a vybavenie. Tak nejak som sa k tomu dostal.

Vyrábali ste ho úplne sám, alebo vám niekto pomáhal?

Väčšinu vecí sa snažím vyrobiť sám. Je to najmä kvôli tomu, že nie sú veľmi dostupné potrebné stroje. Na samotnú hlaveň dela sa zháňal vhodný sústruh takmer tri roky. Čo sa týka drevených častí, doska je čisto drevená, tak tam sa mi stalo, že som na to absolútne nikoho nezohnal. Takže som si podomácky vyrobil sústruh a potom som si to na tom vyrobil.

Takže vyrobiť niečo takéto si vyžaduje veľké odhodlanie?