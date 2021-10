Oravci včera tromfli Kysučanov 5:1. V počte vodičov pod vplyvom.

Môže za to výpadok sociálnych sietí? Včera sa s vodičmi s alkoholom za volantom roztrhlo vrece.

5. okt 2021 o 11:45 Pavol Stolárik

Nebudeme chodiť okolo horúcej kaše, alkohol, žiaľ, patrí k životnému štýlu Slovákov. Moralizovať nad jeho konzumáciou nám neprináleží, rozhodne však nemá čo robiť v tele vodiča motorového vozidla.

Hoci na Slovensku dlhodobo platí nulová tolerancia alkoholu za volantom, vodiči pod jeho vplyvom z policajných tabuliek a ani z ciest nevymizli.

Či aj za toto môže výpadok sociálnych sietí nevedno, no s vodičmi pod vplyvom alkoholu sa včera roztrhlo vrece. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline. Výnimkou neboli ani Kysuce. Aj tu sa našli hazardéri so svojim, no hlavne životmi iných účastníkov cestnej premávky.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Kysuce majú v oblasti cestovného ruchu veľký potenciál pre rozvoj Čítajte

Článok pokračuje pod video reklamou

"V obci Rudina okres Kysucké Nové Mesto k došlo dopravnej nehode. Tridsaťšesťročný Miroslav viedol motorového vozidla Kia v smere od obce Rudina na obec Rudinská. Následne z doposiaľ presne nezistených príčin pri prechádzaní ľavotočivej zákruty prešiel s vozidlom mimo vozovku. Po dopravnej nehode sa podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 2,17 promile alkoholu vo vydychovanom vzduchu," informuje polícia.

Horšie to však bolo na susednej Orave. Tu bolo vodičov pod vplyvom hneď niekoľko. Kým Oravci sa vidia ako priateľskí, zbožní, s úctou k tradíciám, ostatní ich vidia ako statných chlapov, ktorí si radi vypijú. A to sa potvrdilo aj v týchto prípadoch. A nielen chlapi.

"V Tvrdošíne bola kontrolovaná štyrdsaťšesťročná vodička , ktorá bola podrobená dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,48 promile alkoholu vo vydychovanom vzduchu. No nebol to jediný prípad. V obci Vitanová bol na osobnom motorovom vozidle zn. Opel Astra zastavený vodič (r. 1973), ktorý pri dychovej skúške nafúkal 1,96 promile," dodáva krajské policajné riaditeľstvo.

v Ďalšom prípade v Zákamennom bol zastavený vodič (r. 1990), ktorému bola dychovou skúškou zistená prítomnosť alkoholu v dychu a to 2,00 promile.

Výpočet vodičov pod vplyvom nekončí.

V obci Hruštín bol zastavený vodič (r. 1972), taktiež podrobený dychovej skúške s výsledkom 1,31 promile alkoholu vo vydychovanom vzduchu a v obci Veličná bola zastavená vodička (r. 1972), ktorej bola dychovou skúškou zistená prítomnosť alkoholu 1,08 promile.

Alkohol podobne ako iné drogy ovplyvňuje predovšetkým mozog a ďalšie orgány nervového systému. Najprv pôsobí upokojujúco, ale pri nadmernom množstve nepríjemne a dráždivo. Z pohľadu šoférov je podstatné, že alkohol spomaľuje reflexy, zhoršuje koordináciu pohybov a skresľuje videnie. Nič, čo by prospelo bezpečnému vedeniu motorového vozidla.

Buď auto alebo pohárik, nič medzi tým neexistuje. Nezabúdajte navyše, že odbúranie alkoholu nejaký čas trvá a po divokej noci môžete byť stále pod vplyvom so zostatkovým alkoholom v krvi. Zdravá ľudská pečeň potrebuje najmenej dve hodiny na odbúranie 14 gramov alkoholu. V pollitri 12-stupňového piva je ho pritom až 25 g, v 2 dl vína asi 20 g a pri liehovinách je to od 16 g na 0,5 dl. Rýchlosť spracovania závisí od telesnej hmotnosti či pohlavia. Ženy sú v nevýhode, pretože alkohol spracovávajú pomalšie ako muži.

Mohlo by vás zaujať