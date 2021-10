Bez včiel ľudia neprežijú. Je to naozaj tak?

Pre niekoho je chov včiel iba vecou obživy, pre Petra Korbela je včelárstvo záľubou, pre ktorú sa oplatí žiť.

7. okt 2021 o 15:54 Pavol Stolárik

Tradičné slovenské remeslá sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Aj dnes sa im venujú ľudia ako svojej práci alebo ako svojmu koníčku a život bez nich si nevedia ani predstaviť. Včely opeľujú 71 zo 100 druhov plodín a ochrana ich populácie sa stáva jednou z tém v celej Európskej únii.

Med, propolis, včelia materská kašička, vosk zasýtia, liečia, tvoria základ mnohých jedál, nápojov, tinktúr, hojivých mastí či iných užitočných výrobkov. No kedysi tradičné slovenské remeslo – včelárstvo - sa na škodu nás všetkých iba veľmi opatrne zviecha zo svojho nedávneho útlmu a ešte stále nemá dosť nadšencov.

Hosťom moderátora Ľuba Sečkára, ktorý sa dlhé roky venuje sociálnym témam vo svojej nadácii Pro Slovakia je Peter Korbel, dlhoročný včelár.

Svojej záľube sa venuje skoro pol storočia. Aj keď bojuje so zdravotným hendikepom, ktorý ho obmedzuje v pohybe, na svoje malé robotnice nedá dopustiť.

“ Včelia matka sa nestará len o budúcnosť včelstva. Nesmie byť nervovo labilná. Ak je ona nervózna, nervózne je celé včelstvo. „ včelár Peter Korbel

Čo myslíte, čomu môžu včely naučiť nás ľudí?

Včely nás môžu naučiť veľmi veľa. To je napríklad organizácia. Tá dokonalá organizácia práce, bezodpadové hospodárstvo, med, vlastne všetko čo vyprodukujú sa hodí pre spoločnosť navzájom. A starajú sa v podstate len o svoju budúcnosť.

K chovu včiel ma priviedol môj švagor, hore na Kysuciach, v Zákopčí, pestoval dáke včely a ponúkol mi, že či by som neskúsil. Tak som začal s jedným úľom, no a potom postupne som sa aj osamostatnil, dnes mám osem až desať úľov. Najskôr to bol samozrejme med, hej, to čo od nich som chcel.