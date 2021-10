Využívaný most vo Vraní cez rieku Kysuca uzavrú na šesť týždňov

Rekonštrukčné práce začnú 13. októbra, vyžiadajú si úplnú uzáveru mosta a oba jazdné smery budú neprejazdné.

7. okt 2021 o 12:19 Pavol Stolárik, SITA

Národná diaľničná spoločnosť avizuje rekonštrukciu dočasného premostenia v

žilinskej mestskej časti Vranie, ktorý mnohý Kysučania využívajú ako obchádzkovú trasu v prípade dopravnej zápchy na ceste 1/11.

Ako informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková, rekonštrukčné práce sú naplánované od stredy 13. októbra a trvať by mali šesť týždňov.

Premostenie rieky Kysuca medzi cestami I/11 a III/2095 tvoria dva dvojpoľové mosty, každý pre jeden smer dopravy. NDS ho pôvodne chcela opraviť ešte počas letných prázdnin. "Rekonštrukčné práce si vyžiadajú úplnú uzáveru mostov a

cesty III/2095. Znamená to, že oba jazdné smery na premostení, ako aj cesta III/2095 medzi obcami Vranie a Rudinka budú od 13. októbra do 30. novembra úplne neprejazdné, pričom doprava bude presmerovaná na okolité komunikácie," uviedla Žgravčáková.



Doplnila, že po ukončení rekonštrukcie a spustení cestnej premávky po moste bude jeho údržbu vykonávať na základe zmluvy Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja. "Údržbou sa rozumie bežná údržba a zimná údržba vrátane všetkých riadiacich výkonových činností, ktorou bude zabezpečená zjazdnosť a prevádzkyschopnosť mostného objektu," poznamenala Žgravčáková.



Dočasné premostenie bolo postavené v roku 2015 z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie pre poruchy na miestnej komunikácii v obci Vranie a potreby vybudovania obchádzkovej trasy. Premostenie je v prevádzke od marca 2017 a aktuálne slúži na odľahčenie dopravy na dotknutých cestách I. a III. triedy. Doprava po mostoch je povolená len osobným autám do 3,5 tony s obmedzením rýchlosti do 10 kilometrov za hodinu.

