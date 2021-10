Hygiena s políciou kontrolovali prevádzky v Kysuckom Novom Meste

Kontrolu dodržiavania protipandemických opatrení vo Kysuckom Novom Meste vykonali príslušníci miestneho policajného oddelenia v spolupráci s pracovníkmi čadčianskeho regionálneho úradu verejného zdravotníctva

9. okt 2021 o 12:23 Pavol Stolárik

Policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru v Kysuckom Novom Meste na boli na žiadosť pracovníčok Regionálneho úradu verejného zdrvotníctva vykonať kontrolu niektorých prevádzok v Kysuckom Novom Meste.

Kontroly sa týkali označení na dverách prevádzky, dodržiavania zvoleného režimu (základ, OTP, zaočkovaní), rozmiestnenia a počtu zákazníkov v prevádzkach, dodržiavania protiepidemických opatrení pri obsluhe, na sociálnych zariadeniach i v zázemí prevádzok. Nevyhli sa im ani zákazníci. Kontroly boli bez nedostatkov.

Kontroly dodržiavania pandemických opatrení vykonáva polícia aj v iných okresoch kraja, podľa požiadaviek príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

"Pripomíname aj my, že pri vstupe na pracoviská dokladov a evidencií je potrebné, aby si občania prekryli horné dýchacie cesty rúškom resp. respirátorom podľa aktuálnej epidemickej situácii v danom okrese," uviedla na sociálnej sieti polícia.

Kontroly regionálneho úradu verejného zdravotníctva sú zamerané na prevádzky a zariadenia spoločného verejného stravovania, na zariadenia ubytovacie, na zariadenia školské a predškolské, na predajne potravín, pohostinstvá, zariadenia starostlivosti o ľudské telo. No treba uviesť, že kontrolovať budú aj veľké priemyselné podniky či prevádzky poľnohospodárskej výroby.

Okolo témy sa rýchlo rozvinula diskusia.

"Je ponižujúce zažiť to na vlastnej koži...akoby sa u nás stala vražda....málo nám tí vo vláde nakladajú, oberajú nás o živobytie a ešte toto!??? Hanbím sa, že žijem na Slovensku!!!!," uviedla svoj komentár Peťa.

"Jedna vec je vykonávať túto nepopulárnu činnosť, dobre chápem, mnohým policajtom je to nepríjemné že to musia robiť..... Ale načo to verejne prezentujete a vešiate na internet, aby ste silou mocou dráždili provokovali ľudí. Ľudia sú už psychicky vyčerpaní a zdeptaní z celej korony a načo ich ešte viac dráždite," hovoril ďalší komentár.

Treba si však uvedomiť, že policajti aj hygienici si len vykonávajú svoju prácu. Nejde im o nič iné, ako len aby sa toto všetko čím najrýchlejšie skončilo. Kontroly je potrebné vykonávať, a pri nich sa nie vždy stretnú s ochotou spolupracovať.

Hlavným problémom je alkohol

Nie všetky kontrolované osoby pristupujú k hygienikom ústretovo. Hlavným problémom je alkohol. Ale ruku na srdce. Napadli by ste ženu? Preto je pomoc Polície SR vítaná a potrebná.

"Niekedy máme aj verbálne napadnutia, aj zo strany prevádzkovateľov, aj zo strany zákazníkov. Snažíme sa k tomu pristupovať argumentmi, ktoré máme k dispozícii, teda, že kontroly sú s cieľom ochrany verejného zdravia," priblížila pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva s tým, že najproblematickejšími sú zákazníci pod vplyvom alkoholu. "Tam ani tie argumenty veľmi nezaberajú," uzavrela.

Polícia však už koncom septembra uviedla na svojej stránke, že príslušníci Policajného zboru a Ozbrojených síl , ktorí boli uvoľnení z kontrolnej činnosti na hraničných priechodov budú využívaní na kontroly dodržiavania opatrení v súčinnosti v regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva najmä v červených a bordových okresoch.

