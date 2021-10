V Krásne nad Kysucou pomáhali hokejom

Spojená škola v Čadci získa vďaka benefičnému turnaju nové vonkajšie športovisko.

11. okt 2021 o 12:06 Pavol Stolárik

V týchto dňoch je vzájomná pomoc asi najčastejšie skloňovaným pojmom. Aj tento rok sa hokejoví nadšenci tešili na tretí ročník benefičného turnaja v hokejovej aréne v Krásne nad Kysucou, aby mohli pomôcť Spojenej škole v Čadci. Organizátorom je Ján Machovčák s manželkou.

„Je množstvo turnajov, ktoré sa usporadúvajú, ale my sme chceli dať tomu nášmu niečo viac. Okrem toho, že si účastníci zahrajú hokej, strávia peknú sobotu v príjemnej spoločnosti , tak podstata spočíva v pomoci deťom. Už tretím rokom prispievame Spojenej škole v Čadci, ktorú navštevujú detičky od lahších po viacnásobné postihnutia. Obdivujeme pani riaditeľku s jej tímom, ako krásne pracujú s deťmi, s akou láskou a nadšením. Tak verím, že s našou malou pomocou, im pomôžeme v ťažkých časoch,“ vysvetlil organizátor turnaja Ján Machovčák.

Prečítajte si

Prečítajte si Cyklisti zajasajú, na Beskydsko-Javorníckej magistrále si nabijú svoj elektrobicykel Čítajte

Článok pokračuje pod video reklamou

V tomto roku sa turnaja zúčastnili štyri tímy. Usporiadateľský Diamond tím, družstvo Amaters, HC Pohoda a už po druhý krát sa ho zúčastnil aj mediálne známy tím Mufuzy, aj keď v oslabenej zostave, kvôli zdravotným komplikáciám viacerých členov.

Tím Mufuza (zdroj: J.Machovčák)

Hovoria si síce Mužstvo futbalových zázrakov, ale aj na ľade im to išlo výborne. Veď mená ako Milan Mokošák, majster sveta hokejistov policajtov, Jozef Kožlej, najlepší útočník v histórii Slovenskej republiky, ktorý na pár dní zavítal na Slovensko, či extraligový rozhodca Peter Jonák sú zárukou skvelých športových výkonov aj zábavy. No nielen športovci boli súčasťou tímu. S triafaním sa pukom do brány nemal problém ani gynekológ s tridsaťročnou praxou Jozef Španka, ktorý si zahrať hokej odbehol medzi službami v nemocnici.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Na novom pumptracku v Čadci sa vybúrili sprejeri. Čo ešte príde? Čítajte

A veru sa dalo na čo pozerať! Všetci zúčastnení hráči predviedli skvelé hokejové zručnosti za pokriku a povzbudzovania svojich najbližších. Atmosféra počas turnaja bola aj napriek určitým obmedzeniam v aktuálnej pandemickej situácii veľmi príjemná. Celý turnaj je síce aj bojom o víťazstvo, ale predovšetkým v priateľskej a pohodovej atmosfére. Víťazný pohár si aj napriek oklieštenej zostave odniesol tím Mufuza.

Celý výťažok z turnaja, štartovné a príspevky od zúčastnených vo výške 2500 eur, poputovali do rúk riaditeľky Spojenej školy Ivany Řeháčkovej.

„Aj takýmito skutkami je možné konať malé zázraky, všimnúť si neviditeľné, či prijať inakosť druhých. Tento krát to pomôže škole zrealizovať priestor na vonkajšie športové vyžitie pre deti, nakoľko škola momentálne vôbec nedisponuje s takýmto priestorom. Sme radi že športom pomôžeme deťom k športu a k pohybu. Veľmi si túto pomoc ceníme a ďakujeme im za to a samozrejme aj všetkým ostatným dobrým ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporujú našu školu. Ďakujeme aj p. Martykánovi za poskytnutie sponzorského finančného daru, ktorý tiež využijeme na realizáciu športových aktivít školy,“ poďakovala riadteľka školy.

Účastníci tretieho ročníka benefičného hokejového turnaja ukázali, že majú srdce na pravom mieste a sú Ochotní pomáhať druhým bez očakávania nejakej protihodnoty.

Prečítajte si tiež