Súd v Čadci zanikne, ministerstvo na pripomienky nereaguje

Modelová situácia: Zvýši sa dôveryhodnosť súdnictva?

V úvode materiálu k Reforme súdnej mapy sa konštatuje, že dôvera obyvateľov v súdnictvo je na Slovensku dlhodobo v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ na nízkej úrovni a hlavným cieľom reformy je vybudovať právny štát, kde si budeme všetci pred zákonom rovní.

V kontexte uvedeného je na mieste otázka, ako prispeje zrušenie cca 25 súdov naprieč SR k zvýšeniu dôveryhodnosti súdnictva. Zoberme si modelovú situáciu. V súčasnej dobe je zabezpečovaný súdny výkon na troch okresných súdoch autonómne napr. 60 sudcami – 25 na jednom, 20 na druhom a 15 na treťom.

Na základe reformy bude vytvorený jeden obvod so sídlom v jednom meste, kde 35 sudcov prestane vykonávať činnosť v okresných mestách a týchto 35 sudcov bude presunutých do sídla nového obvodu. Teda v sídle obvodu bude vykonávať svoju činnosť 60 sudcov, tých istých ako predtým, len s tým rozdielom, že boli bližšie k občanovi a mali vytvorené podmienky, ktoré pravdepodobne nebudú mať v novom sídle vytvorené v dlhodobom horizonte, kvalita a rýchlosť rozhodovacích procesov bude ohrozená, ale čo je evidentné, sú to tí istí sudcovia ako pred reformou a v rovnakom počte.

Sú to sudcovia, ktorí sa v rozhodujúcej miere nebudú sťahovať a teda aj naďalej budú žiť v prostredí ako doteraz a prípadné pretrhanie lokálnych väzieb je otázne.

Michal Mravec, zástupca pléna sudcov Okresného súdu Čadca